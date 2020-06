Nå utvides kulturkrisepakken

ØKER KRISEPAKKEN: Stortinget har vedtatt å utvide krisepakken til kulturen til også omfatte underleverandører som sørger for lys og lyd under konserter og annen scenekunst. Her fra Odd Nordstogas konsert på Sentralen i Oslo i mars i år. Foto: NTB Scanpix

– Vi har lagt inn 1,5 milliarder kroner i krisepakker til kulturen, som ikke har truffet lyd, lys og teknikk. Nå arbeider vi med å inkludere dem i ordningen, slik at vi faktisk får se en konsert igjen. For uten disse blir det ikke noen konsert, sier Kristin Ørmen Johnsen (H) som leder familie- og kulturkomiteen til NRK.

Kulturminister Abid Raja (V) er innforstått med at ikke alle ledd i den kulturelle verdikjeden fanges opp i stor nok grad av støtteordningene som innført.

– Jeg er glad for at vi nå har kommet et langt steg videre i arbeidet med å inkludere også underleverandørene til kulturarrangementer i kompensasjonsordningen som Kulturdepartementet har ansvaret for. Dette har vi jobbet hardt med i lang tid, og jeg er glad for å se at Stortinget også ser viktigheten av dette, sier han til NTB.

Han opplyser videre at regjeringen umiddelbart vil sette i gang et arbeid basert på Stortingets vedtak rettet mot underleverandørene.