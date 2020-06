Utvalg for lønnsoppgjøret anslår 1,2 prosent prisvekst i år

– Coronakrisen har stor innvirkning på den økonomiske utviklingen, gjennom endret etterspørsel og tilbud etter varer og tjenester, og det bidrar til at vi nå anslår en lavere prisvekst enn det vi gjorde i mars, sier Geir Axelsen som leder Teknisk beregningsutvalg (TBU), til NTB.

Teknisk beregningsutvalg anslo i mars at prisstigningen ville bli på 1,5 prosent, men etter at coronapandemien har bremset norsk økonomi, ligger anslaget nå 0,3 prosentpoeng lavere.

Utvalget legger i forkant av hvert lønnsoppgjør fram et tallgrunnlag som brukes som utgangspunkt i forhandlingene mellom partene.

Usikkerhet

Lønnsoppgjøret ble satt på vent i mars da landet stengte ned på grunn av coronapandemien og skal etter planen starte opp igjen 3. august, med partene i konkurranseutsatt industri i det såkalte frontfagsoppgjøret

Axelsen, som også er administrerende direktør i Statistisk sentralbyrå, understreker at det er stor usikkerhet i det nye anslaget. Det har blant annet sammenheng med at utvalget er usikre på hvordan kronekursen, energiprisene og de videre konsekvensene av coronakrisen vil bli.

– Hvordan coronasituasjonen vil utvikle seg trekker i retning av mer usikkerhet. Samtidig gjør det at vi nå vet at det har vært en prisstigning på 1,1 prosent hittil i år, at vi har en trygghet på hvordan årets fem første måneder har vært, sier Axelsen.

Rekordlave strømpriser

Prisene på strøm har den siste tiden vært rekordlave. Det har også påvirket anslaget for prisveksten.

– At energiprisene har gått ned er den viktigste enkeltårsaken til at vi justerer ned prisvekstanslaget, sier Axelsen.

I utvalgets rapport kommer det fram at 10 prosentpoeng høyere eller lavere prisstigning på strøm kan endre den samlede prisstigningen i Norge med 0,4 prosentpoeng. En tilsvarende endring i oljeprisen kan gi en samlet påvirkning på 0,1 prosentpoeng.

Axelsen presiserer likevel at coronautbruddet, med sine mange ringvirkninger, har aller størst betydning.

Frontfagsmodellen vil settes på prøve

LO vedtok før coronautbruddet krav om økt kjøpekraft. Fellesforbundets leder Jørn Eggum uttalte til NTB i forrige uke at han ikke ser noen grunn til å coronajustere kravene.

Øystein Dørum, sjeføkonomi i NHO og medlem i Teknisk beregningsutvalg, sier at det kommer til å bli et komplisert oppgjør.

– Det er til dels dyp krise i næringslivet. Det samme kan ikke sies om offentlig sektor, selv om mange kommuner har fått trangere økonomi. I tillegg har du enkeltgrupper av ansatte i det offentlige som har stått på, som sykepleierne, og som kanskje har forventninger om en god uttelling. I sum vil frontfagsmodellen settes på prøve, sier han.

Administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke viser til at anslagene til utvalget tilsier at de fleste vil få like høy kjøpekraft som i fjor, selv uten nye lønnstillegg i år.

– Samlet sett stiger årslønnen i år like mye som anslått vekst i konsumprisene. Samtidig gir rentenedgangen i år de fleste mer å rutte med. Det er viktig å ta med seg at mange bransjer i handels- og tjenestenæringen har blitt hardt rammet av coronakrisen, og virksomhetene kjemper en tøff kamp for å overleve og berge arbeidsplasser, sier han.