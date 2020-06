WHO: – Coronasmitten sprer seg stadig raskere

– Pandemien vokser fortsatt, sier WHOs generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus.

– Vi vet at pandemien er mye mer enn en helsekrise, det er en økonomisk krise, en sosial krise og i mange land en politisk krise, sa Tedros på et digitalt helseforum i regi av Dubai i De forente arabiske emirater mandag.

– Effektene vil merkes i flere tiår framover, tilføyer WHO-direktøren.

Over 9 millioner smittetilfeller er registrert i verden så langt. Bare siste døgn registrerte WHO over 183.000 nye tilfeller. Antall dødsfall har passert 470.000.

