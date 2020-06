Marit Rødevand tror ikke på gjenvalg for Solberg

Hvem er din yndlingspolitiker? Hvorfor?

En av mine hjertesaker er den nye rusreformen, en sak som glemmes i dagens politiske støy. Derfor må jeg nok gå for Bent Høie som lenge har vært forkjemper for denne reformen. Det er mange som lider under den nåværende lovgivningen, og det er på tide at dette endres.

Nicolai Tangen er den nye sjefen for Oljefondet. Var ansettelsen riktig? og hvor lenge tror du han blir sittende?

Jeg synes at Tangen virker som en riktig og kvalifisert kandidat. Ansettelsesprosessen virker som den har noen feil og mangler, men får han først starte ser jeg for meg at han vil bli sittende lenge.

Blir Solberg-regjeringen gjenvalgt i 2021? Gi en begrunnelse.

Som siv.ing har jeg en tilbøyelighet til å se på tallene og det er jo svært liten sannsynlighet for å bli gjenvalgt tre perioder på rad.

Hvordan har du personlig, ditt selskap eller din arbeidsgiver tapt eller vunnet på coronakrisen?

Heldigvis lukket vi en emisjon rett før corona-krisen. Krisen har virkelig lært meg forventningsstyring - denne våren ble ikke helt som planlagt.

Porsche Taycan til en million kroner selger svært godt. Hvilke elbiler har du, og synes du elbilfordelene skal opprettholdes?

Fordelene må helt klart opprettholdes og ikke avsluttes nå som vi er på oppløpssiden. Målet med overgangen til elbiler er å bedre miljøet. At folk sparer penger ved å kjøpe grønt er uproblematisk - selv Porsche Taycan. Dessuten finnes det nå el-biler i alle prisklasser. Jeg er forøvrig veldig fornøyd med min el-sykkel.

Har du eller har du hatt hjemmekontor pga av coronakrisen? Har det vært slitsomt eller en god gevinst? Bør det bli en permanent ordning?

Jeg hadde hjemmekontor i begynnelsen av nedstengingen og det var det krevende å lede et selskap fra hjemmekontor, men så lærer man å mestre det, særlig når man har et supergodt team å jobbe i.

Høyre vil beskatte boliger med en verdi over 15 millioner kroner hardere, for at eierne skal bruke mer penger på investeringer. Er det smart av Høyre?

Jeg hadde sikkert svart nei hvis jeg hadde bolig til over 15 millioner. Men Høyre burde fokusere mer tid på grønne investeringer enn små endringer i skattesystemet. Dét ville vært smartere prioritering.

DDE-vokalist Bjarne Brøndbo inviterte til DDE-demonstrasjon fordi han ikke fikk spille konsert. Hva synes du om de norske coronatiltakene?

Jeg pleier nå å si “åh-åh-åh, det går likar no” så da har disse tiltakene kanskje ikke vært de verste sånn alt i alt?

Hva er din favorittvin i sommer, som du serverer gode venner? Hva koster den?

Drikker ikke så mye alkohol, egentlig, men en god venn av meg lager fantastisk kombucha. Den får jeg gratis.

Alle må feriere i Norge i år. Hvor går turen?

Roadtrip med Porsche Taycan sammen med Nikolai T på E18 vestover fra Oslo til Asker med en feit, superdyr, sancerre på kjølen. Vi skal diskutere boligskatt og spille DDE.