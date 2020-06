Kina reagerer på USAs medierestriksjoner

REAGERER: Kinas utenriksminister Wang Yi reagerer sterkt på at Trump har innført restriksjoner mot kinesiske medier i USA.

REAGERER: Kinas utenriksminister Wang Yi reagerer sterkt på at Trump har innført restriksjoner mot kinesiske medier i USA. Foto: NTB Scanpix

– Vi vil sterkt oppfordre USA til å forlate sin kald krigs-mentalitet og sine ideologiske fordommer, sier en talsmann for Kinas utenriksdepartement.

Han anklager USA for ytringsfrihets-hykleri og undertrykking av kinesiske medier. Hvis ikke USA endrer holdning, vil Kina måtte komme med en passende respons, advarer departementet.

USAs regjering plasserte mandag fire nye kinesiske medier på en liste over medier som behandles på samme måte som utenlandske ambassader. Det betyr at de må oppgi lister over ansatte og eiendommer de har i USA.

De nye mediene på listen er storavisa Folkets Dagblad, den statlige kringkastingen CCTV, Global Times og nyhetsbyrået China News Service. Alle kontrolleres enten av den kinesiske staten eller landets regjerende kommunistparti.

USAs utenriksdepartement mener at disse mediene ikke reelt sett er medier, men propagandasentraler.

Flere andre kinesiske medier står på den amerikanske lista fra før. Kinesiske myndigheter har tidligere utvist over ti amerikanske journalister fra Kina som et ledd i konflikten.

