Trumps coronalege uttrykker uro for økt smitte

UROLIG: Anthony Fauci er sjef for USAs nasjonalinstitutt for allergi og smittsomme sykdommer og Trump-administrasjonens fremste smittevernrådgiver.

UROLIG: Anthony Fauci er sjef for USAs nasjonalinstitutt for allergi og smittsomme sykdommer og Trump-administrasjonens fremste smittevernrådgiver. Foto: NTB Scanpix

Under en høring i Kongressen tirsdag pekte Fauci på utviklingen i Florida, Texas og California, som er USAs mest folkerike delstater.

– De to neste ukene kommer til å være avgjørende når det gjelder vår evne til å håndtere økningen som vi opplever, sa Fauci.

Han sa også at USA er hardt rammet av coronaviruset, og understreket at det er nødvendig å få kontroll over spredningen.

Ifølge Fauci er det stor variasjon i hvordan USA har taklet utbruddet.

– Det er virkelig en broket blanding, sa Fauci da han ble bedt om å beskrive USAs respons.

(©NTB)