Randi Marjamaa– Sitter ikke i den køen fordi vi vil

Imponert: Randi Marjamaa har latt seg imponere av New Zealands statsminister: – Hun sjonglerer livet som småbarnsmor.

De fleste må feriere i Norge i år. Hvor går turen?

I år blir det surf og fjellturer langs Norgeskysten, fra Stavanger til Hoddevika og videre til Lofoten. Vi bytter ut bikinitoppen med ullsinglet.

Nicolai Tangen er den nye sjefen for Oljefondet. Var ansettelsen riktig, og hvor lenge tror du han blir sittende?

Tangen fremstår som en dyktig leder for Oljefondet og har allerede fått kjenne på mediepresset. Han viser stamina og det kan tyde på at han sitter en stund.

Hvem er din yndlingspolitiker?

Jeg er imponert av Jacinda Ardern, statsminister i New Zealand. Hun har vist godt lederskap under både moskeangrepet i fjor og coronakrisen i år, samtidig som hun sjonglerer livet som småbarnsmor.

Blir Solberg-regjeringen gjenvalgt i 2021?

Solberg-regjeringen har håndtert coronakrisen godt, noe Erna Solberg får anerkjennelse for både internasjonalt og her hjemme. Den virkelige testen i forhold til gjenvalg blir vel de langsiktige effektene krisen får for økonomien, men slik det ser ut nå har de god styringsfart.

Porsche Taycan til rundt en million kroner selger svært godt. Hvilke elbiler har du, og synes du elbilfordelene skal opprettholdes?

Vi har en BMW i3, som jeg ser er ganske populær. Den moderne versjonen av bobla; liten, relativt rimelig og gøy å kjøre! Jeg synes det er viktig at vi fortsetter å støtte bærekraftig utvikling.

Raymond Johansen og Ap vil stoppe den nye E18 vestover fra Oslo til Asker. Fornuftig eller misforstått miljøgevinst?

Jeg er vel usikker på om de sitter i den køen hver dag..., og jeg er ganske sikker på at de fleste som sitter i den køen ikke gjør det fordi de vil, men grunnet mangel på gode alternativ.

Har du hatt hjemmekontor under coronakrisen? Har det vært slitsomt eller en god gevinst?

Vi i Nordea - og meg selv inkludert - har sittet hjemme siden 11. mars. Det vil si 80 prosent har sittet hjemme, så kun unntak for de færreste. Det har fungert overraskende bra, vi har aldri før hatt så høy kundeaktivitet med dobling i antall online møter.

Høyre vil beskatte boliger med en verdi over 15 millioner kroner hardere, for at eierne skal bruke mer penger på investeringer. Er det smart?

Tiltak for å øke investeringer i bedrifter er positivt. Det er derimot vanskelig å se en sammenheng mellom høyere beskatning av bolig og investeringslyst.

Tror du noen slår Donald Trump i høstens presidentvalg i USA – hvordan skal noen i så fall klare å vinne?

Akkurat i øyeblikket ser det ut som Donald Trump slår seg selv ut av presidentstolen. Men som vi lærte ved forrige valg er ingenting avgjort før siste stemme er talt opp.

Hva er din favorittvin som du serverer gode venner i sommer? Hva koster den?

Vintage Tunina av Jermann er en god hvitvin vi kom over i Italia for noen år tilbake, og som vi nå har fått tak i i Norge. Den er dyr, koster rundt 500,- , så den bør nytes til spesielle anledninger med pasta, fisk og ost.