Det hvite hus bekymret over virusbølge

ADVARES: USA står overfor et alvorlig problem i de sørlige og vestlige delstatene der en ny coronabølge er under oppblomstring, advarer Det hvite hus' smittevernekspert.

ADVARES: USA står overfor et alvorlig problem i de sørlige og vestlige delstatene der en ny coronabølge er under oppblomstring, advarer Det hvite hus' smittevernekspert. Foto: AP

– Vi står overfor et alvorlig problem i enkelte områder, sa Trump-administrasjonens fremste smittevernekspert Anthony Fauci fredag.

Han viste til at mens det noen steder går langt bedre enn andre steder, er hele landet knyttet sammen og derfor fortsatt utsatt for coronarisiko.

– Folk smitter andre folk, og til slutt smitter man noen som er sårbar. Og det kan være noens bestemor, bestefar, onkel, noen som får kjemoterapi eller et barn som har blodkreft, sa Fauci.

– Vi er alle med på dette, og den eneste måten vi kan avslutte det på, er ved å gjøre det sammen, sa han.

Krisegruppe

Uttalelsene var hans første på to måneder i regi av Det hvite hus' korona-krisegruppe, som ledes av visepresident Mike Pence. Krisegruppen ble lagt på is i begynnelsen av mai. Den gang sa Pence at USA snart ikke ville ha behov for gruppen på grunn av «den enorme fremgangen» landet har hatt.

Pence forsøke å slå an en beroligende tone da krisegruppen ble gjenopplivet fredag. Situasjonen nå er ikke sammenlignbar med krisen nordøst i landet da en var på sitt verste i mars og april, uttalte visepresidenten.

– Vi er mye sterkere stilt nå. Sannheten er at vi bremset spredningen, og vi flatet ut kurven, sa Pence.

Torsdag registrerte USA 40.184 nye smittetilfeller. Det er det høyeste døgntallet til nå. Forrige rekord ble satt 24. april med 36.400 registrerte smittede på ett døgn, ifølge en opptelling fra Johns Hopkins University.

Rekorder i sør

De to folkerike sørlige delstatene Florida og Texas, med en samlet befolkning på rundt 50 millioner, rammes nå hardt.

Fredag kunngjorde begge delstatene gjeninnføring av tiltak i et forsøk på å stanse smittespredningen.

I Texas stenger blant annet delstatens barer. Restauranter får fra mandag kun ha halv kapasitet. Utendørsarrangement på over hundre personer blir nå kun tillatt med godkjenning fra myndighetene.

– Det er tydelig at økningen i smittetilfeller i hovedsak er på grunn av visse aktiviteter, blant annet at texanere samler seg på bar, sa delstatsguvernør Greg Abbott, en nær Trump-alliert, fredag.

Også i Florida ser myndighetene på alkoholservering som en smittespreder. Delstaten besluttet fredag å legge ned forbud mot inntak av alkohol på barer. Forbudet har umiddelbar virkning og gjelder i hele delstaten.

Pence pekte fredag spesielt på de unge i USA og ba dem følge retningslinjer om å holde fysisk avstand til hverandre. De har et særlig ansvar, uttalte Pence, som i motsetning til Fauci ikke hadde på seg munnbind.

Stor økning

I Florida ble det torsdag meldt om 8.942 nye smittetilfeller på ett døgn. Det er langt høyere enn rekorden på 5.500 tilfeller dagen før.

På en uke er det registrert 24.000 nye smittetilfeller i Florida. Det er en femdel av de totalt 111.700 tilfellene som er påvist siden 1. mars. Dødstallet på 3.327 ble sist oppdatert torsdag.

Ny døgnrekord ble satt også i Texas torsdag, med 5.596 nye smittetilfeller. Texas har så langt over 2.300 coronarelaterte dødsfall.

Arizona, Arkansas og Utah, men også Alabama, California, Idaho, Mississippi, Missouri, Nevada, Oklahoma, South Carolina og Wyoming, har alle satt nye døgnrekorder i nye smittetilfeller denne uken.

Noe av økningen knyttes til at coronatestingen har økt i omfang, men takten i antall tester med positivt utslag øker også, påpeker BBC.

Dødstall

Torsdag meldte den amerikanske helseetaten Centers for Disease Control and Prevention (CDC) at rundt 20 millioner personer i USA kan være eller har vært smittet av coronaviruset.

Hvis prognosen er riktig, er antallet påviste smittetilfeller i USA bare en tidel av det reelle tallet. Oppdaterte tall fra Worldometers fredag kveld norsk tid viste at USA da hadde 2.529.811 påviste smittetilfeller og 127.107 coronarelaterte dødsfall.

En prognose fra University of Washington anslår at USA vil ha 180.000 coronarelaterte dødsfall innen oktober. Tallet vil være redusert til 146.0000 dødsfall hvis 95 prosent av alle i USA bruker munnbind, ifølge analysen.

Restriksjoner

I Arizona har guvernør Doug Ducey utsatt ytterligere gjenåpningstiltak. I Nevada har myndighetene innført påbud om bruk av munnbind, også på kasinoer i Las Vegas. Også i California er bruk av munnbind påbudt.

Delstatene New York, New Jersey og Connecticut varsler at de vil be tilreisende fra åtte delstater – Alabama, Arkansas, Arizona, Florida, North Carolina, South Carolina, Texas og Utah, pålegge seg hjemmekarantene i 14 dager.

Imens vurderer EU angivelig å forby innreise for amerikanske statsborgere idet Unionen skal se nærmere på hvordan den skal gjenåpne de ytre grensene.

(©NTB)