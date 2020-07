Merkel sier Tyskland tåler mer gjeld for å hjelpe EU

VISER MUSKLER: Tysklands statsminister Angela Merkel sier Tyskland har råd til å ta opp mer gjeld for å hjelpe EUs hardest rammede land under coronakrisen.

VISER MUSKLER: Tysklands statsminister Angela Merkel sier Tyskland har råd til å ta opp mer gjeld for å hjelpe EUs hardest rammede land under coronakrisen. Foto: NTB Scanpix

I et intervju med Süddeutsche Zeitung og fem andre aviser sier hun at coronakrisen har stilt Europa overfor en utfordring av hittil uante dimensjoner.

Merkel og Frankrikes president Emmanuel Macron foreslo i forrige måned å opprette et gjenoppbyggingsfond på 500 milliarder euro ved hjelp av felles gjeldsopptak med andre EU-land. Dette er et brudd med Tysklands motvilje hittil mot å ta opp felles gjeld.

I intervjuet sa hun at det er rett og rimelig at landene som ble hardest rammet av pandemien, får mest hjelp av gjenoppbyggingsfondet.

– For Italia og Spania for eksempel innebærer coronapandemien en enorm byrde i økonomisk, medisinsk og selvsagt, emosjonell forstand på grunn av de mange liv som gikk tapt.

– Under slike omstendigheter er det bare riktig at Tyskland ikke bare tenker på seg selv, men også er forberedt på å delta i et enormt solidaritetsprosjekt, sier hun.

Hun sa at Tyskland har lav gjeld og derfor kan ta på seg mer gjeld-

– Det er i Tysklands interesse å ha et sterkt internt marked og at EU vokser nærmere sammen og ikke går i oppløsning. Som alltid, det som er bra for Europa, er også bra for oss, sier hun.

