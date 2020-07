Bøndene kan få solid inntektsvekst i år

Økningen utgjør 59.400 kroner per årsverk, viser prognosen til Budsjettnemnda for jordbruket.

I 2019 gikk imidlertid inntekten ned med 6 prosent, eller 22.600 kroner per årsverk.

– Prognosene er fremdeles usikre, men de indikerer en betydelig bedring i inntektssituasjonen hvis de slår til. Det er kjærkomment for jordbruket, som har hatt svak utvikling gjennom hele perioden fra 2015 til 2019 med fall i prisuttaket, så det ser vi positivt på, sier leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag til Nationen.

Landbruksdepartementet skriver i en pressemelding at inntektsveksten i stor grad skyldes effekter av koronasituasjonen.

– Matmarkedet har vokst, særlig som følge av stopp i grense­handelen. Samtidig reduseres tunge kostnadsposter som diesel, strøm og renter, skriver Landbruksdepartementet.

Samtidig presiserer de at inntektsutviklingen blant annet er følsom for endringer i produksjon og etterspørsel, valutakurser og energi, og at økningen kan være en engangseffekt i 2020.

