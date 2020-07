Virke om hotell-nedbemanning: – Dette er bare starten

STARTEN: Leder Astrid Bergmål i Virke Reiseliv er bekymret for at arbeidsplasser vil gå tapt innen reiselivs- og opplevelsessektoren i sommer.

STARTEN: Leder Astrid Bergmål i Virke Reiseliv er bekymret for at arbeidsplasser vil gå tapt innen reiselivs- og opplevelsessektoren i sommer. Foto: NTB Scanpix

Tirsdag ble det kjent at hotellkjeden går til storstilt nedbemanning i august på grunn av koronapandemien. Virke Reiseliv frykter at mange flere oppsigelser vil komme i sommer innen reiselivs- og opplevelsesnæringen.

– Det er trist å se at nedbemanningen er i gang. Vi har ropt varsku om at det vil komme oppsigelser og konkurser lenge og bedt om konkrete tiltak for å unngå dette. Men i stedet for å komme med nye tiltak som kunnet hjulpet næringen, ser vi at de ordningene som har truffet reiselivsnæringen, planlegges avsluttet i løpet av sommeren eller høsten, sier leder Astrid Bergmål i Virke Reiseliv til NTB.

Arbeids- og sosialdepartementet svarer at det er lagt ned mye arbeid med ulike støtteordninger for å begrense konsekvensene av koronakrisen.

– I mange tilfeller har det fungert godt, men vi må dessverre erkjenne at noen arbeidsplasser vil forsvinne. Bedrifter kan gå konkurs. Det er tungt for dem det gjelder, sier statssekretær Saida Roshni Begum (H).

– Overlatt til seg selv

Virke mener de fleste aktører som retter seg mot det internasjonale markedet, vil få store problemer om sommersesongen ryker. Også dem som driver med kurs og konferanser, vil slite lenge, mener Bergmål.

– Regjeringen overlater i realiteten disse virksomhetene til seg selv. Det er oppsiktsvekkende at regjeringen ikke prioriterer å redde flere av de 170.000 arbeidsplassene i norsk reiselivsnæring, sier hun.

Tipunktsliste

Virke har lagt fram en tipunktsliste som de mener vil bidra til å unngå konkurser og redde arbeidsplasser. Bergmål mener regjeringen kunne gjort mer for å avverge at arbeidsplasser forsvinner.

– De kunne forlenget muligheten til å permittere, forlenget og forbedret kontantstøtteordningen, fått på plass en ordning som hjalp samtlige sesongbedrifter – ikke bare de som driver med utendørs aktivitet. I tillegg kunne de utvidet støtteordningen til reisearrangørene til sommersesongen. For å nevne noe, sier hun.

Statssekretær Begum sier regjeringens mål er å skape aktivitet og trygghet gjennom krisen.

– Vi jobber for å holde hjulene i gang og for å sette norsk økonomi og næringsliv i enda bedre stand til å fornye seg slik at folk får nye jobber å gå til dersom de gamle jobbene forsvinner, sier hun.

