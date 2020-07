Boris vil gjenreise økonomien med «infrastrukturrevolusjon»

Tirsdag la Johnson fram sin plan for å gjenreise økonomien, og strategien ser ut til å være å bygge seg ut av uføret.

– Dette er et program for arbeidsplasser, arbeidsplasser, arbeidsplasser, for ved å bygge, bygge, bygge skal vi skaffe landet de arbeidsplassene det trenger, sier Johnson.

Han lover britene «en infrastrukturrevolusjon som skal gjøre slutt på [den] kronisk manglende evnen til å bygge nok boliger».

På forhånd var det kjent at han ville bruke 5 milliarder pund – rundt 60 milliarder kroner – på infrastrukturprosjekter for å få i gang den økonomiske gjenreisingen.

– Programmet skal takle landets uløste utfordringer fra de siste tre tiårene. Vi skal bygge bedre, grønnere og raskere, heter det i statsministerens tale.

Planen inkluderer en milliard pund ekstra til skoler, halvannen milliard til vedlikehold av sykehus og penger til domstoler, fengsler, veier, broer og sentrumsgater.

– Vi skal ikke bare komme tilbake, vi skal gå fremover – sterkere, bedre og mer samlet enn noensinne, ifølge Johnson.

Tankesmia The Resolution Foundation sier landet trenger den største innsatsen i fredstid noensinne for å skape arbeidsplasser og takle den ventede økningen i ledigheten.

