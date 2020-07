Statens oljeverdier falt med 50 milliarder på to år

VERDIFALL: Statens oljeverdier har falt drastisk. Her illustrert ved Harald Pettersen Snorre A-feltet i Nordsjøen.

VERDIFALL: Statens oljeverdier har falt drastisk. Her illustrert ved Harald Pettersen Snorre A-feltet i Nordsjøen. Foto: Rune Johansen

Til tross for det enorme tallet på over tusen milliarder er det en reduksjon på 49 milliarder kroner siden 2018. Det viser en viser en verdivurdering som Rystad Energy har gjort. De har vurdert Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten (SDØE) per 1. januar 2020.

Verdivurderingen er utført på oppdrag fra Olje- og energidepartementet.

Enorme verdier

– Rapporten understreker hvilke enorme verdier SDØE-porteføljen representerer for den norske stat. Sammen med skatte- og avgiftsinntektene fra olje- og gassvirksomheten og utbyttene fra Equinor utgjør de årlige inntektene fra SDØE betydelige tilskudd til Statens pensjonsfond, sier statsråd Tina Bru (H) i en pressemelding.

Etter flere år med svake oljepriser steg prisen i 2018 og holdt seg relativt stabil i 2019.

Uro på tilbudssiden og tiltak for å håndtere koronapandemien har imidlertid ført til en sterk ubalanse i oljemarkedene og et kraftig oljeprisfall, i tillegg til svake gasspriser.

Ned fra 2020

Denne endringen i markedsforholdene forklarer mesteparten av verdireduksjonen fra 2018 til 2020. Olje- og energidepartementet skriver at svekket forventning til den norske kronen og økt forventning til fremtidig produksjon demper noe av den negative effekten.

– Statens andeler på norsk sokkel blir som resten av næringen påvirket av lavere priser. Olje -og gassindustrien er i en krevende periode, men dette er en langsiktig industri. Som rapporten viser, vil Norge nyte godt av en betydelig kontantstrøm fra SDØE-porteføljen i mange år fremover, sier Bru.

