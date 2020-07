Kongsberg-industrien ber statsministeren om hjelp

I industribedriftene i sølvbyen har er selskapene i den dypeste krisen på lang tid. I møtet med statsminister Erna Solberg (H) sa direktørene for de største selskapene i parken at de tror at krisene kommer til å påvirke deres aktivitet i flere år fremover.

I næringsparken er det rundt 5.500 ansatte fordelt på ulike bedrifter, men med den nye nedturen kommer til å føre til at de blir rundt 500 færre, orienterte administrerende direktør Johnny Løcka i Kongsberg Industripark i møtet.

– Utfordringen vår akkurat nå er at 70 prosent av omsetningen er rammet av enten coronakrisen og oljeprisfallet, sier han.

Ber om hjelp

Med internasjonale eiere i store konserner kommer det ofte kostnadskutt når omsetningen går ned.

Under lunsjen med statsministeren fortalte direktører ved de ulike selskapene i teknologiparken statsministeren hvordan de er rammet og hvordan de vil bli påvirket framover. Selskapene kom også med forslag til videre håndtering.

– Vi gikk inn i krisen veldig konkurransedyktige, og målet er å komme ut av krisen på samme måte. Vi må ha litt hjelp for å kunne fortsette, sier Løcka.

Foreslår kompetansehevingspilot

I en modell som ble lagt fram under møtet, foreslår industrimiljøet i byen et kompetansehevingsprogram for å videreutdanne ansatte slik at såkalt Industri 4.0 kan implementeres.

Industri 4.0 handler om samhandlingen mellom mennesket og system, som gjennom bruk av data kan bidra til automatisering og effektivisering av hele verdikjeder.

Tyskland er blant landene som er langt fremme i bruken av disse nye systemene. Industrien på Kongsberg mener det er viktig at Norge nå forter seg, så norske bedrifter ikke havner bakpå.

– I stedet for å sende hundrevis av kompetente medarbeidere til Nav, som er et veldig reelt scenario veldig tidlig til høsten, ønsker vi å lage en industripilot hvor disse personene er tett knyttet til de bedriftene de er i, sa leder i Industrilederforum på Kongsberg, Willy Holdahl, under møtet.

Han understreket at dette ikke er noe selskapene ønsker for å skaffe seg selv penger til produksjon og at de vil bruke etablerte strukturer og kompetanse til å videreutvikle virksomheten for å møte fremtiden best mulig rustet i en meget vanskelig tid.

– Målet er å beholde ansatte i jobb, sikre industriell tilstedeværelse, og ta en nasjonal rolle i å omstille Norge til industri 4.0, sier han.

Solberg ba om brev

Statsminister Erna Solberg sier hun syns konseptet virker spennende, men at Kongsberg-miljøet er så stort at noen av de ordningene som allerede finnes, er for små for å få bygget et slikt program.

Hun ba industrien på Kongsberg sende henne et mer detaljert brev om hva de planlegger at ordningen skal gå ut på.

– Vi har nå både etablert en lønnstilskuddsordning for å få permitterte tilbake på jobb, vi har etablert ordninger for etter- og videreutdanning for folk som er permitterte og tillatt de å være permitterte når de gjør det. Vi har også økt ganske mye på biomidler til fylkeskommuner og regioner, sier Solberg til NTB.

Vil ikke love noe

– Det ser ut som om ordningene ikke treffer helt på Kongsberg?

– Her er det så stort, men en mellomstor bedrift vil kunne klart seg fint med 2 millioner kroner til et etter- og videreutdanningsopplegg. Det kan være at vi må designe eller se på noe eget, sier hun.

Solberg mener at programmet som Kongsberg-industrien foreslår, ligger langs samme linjer som det regjeringen mener er veien ut av krisen. Spørsmålet er om man kan stokke enkeltbitene i de ordningene man har på en annen måte, mener statsministeren. Men hun vil ikke love noe.

– Vi har fått en orientering nå, og av og til må man bruke litt tid på saksbehandling, selv om man gjør ting hurtig for tiden, sier Solberg til NTB.

