Resultatene fra coronatester skal legges ut på nettet

Resultater fra coronatestene vil bli lagt ut på nettsiden helsenorge.no så snart de er analysert. I tillegg kan helsepersonell se prøvesvaret i kjernejournalen.

Høie sier at det vil gjøre det enklere å få tilgang til prøvesvarene for befolkningen og gjøre arbeidet for helsepersonell mer effektivt.

– Dette er derfor et viktig tiltak for å lykkes ved en eventuell ny smittetopp der det er nødvendig med økt testing, isolering, smitteoppsporing og å sette i karantene, sier statsråden.

Raskere tilgang til prøvesvar vil blant annet bidra til at pasienter raskere kan få avklart om de skal følge reglene for isolasjon dersom de har positiv test. Alle med symptomer på luftveisinfeksjon skal holde seg hjemme.

Ved at prøvesvar blir vist i kjernejournalen, får helsepersonell på legevakt, sykehus og fastleger mulighet til å se prøvesvar fra andre laboratorier. Elektronisk formidling av prøvesvar kan derfor redusere behovet for å ta nye prøver.

– Å håndtere henvendelser fra publikum etter en betydelig økning av testvolumet innebærer en belastning for en allerede presset helsetjeneste. For helsepersonell vil en rask tilgang til prøvesvar også gjøre det enklere å raskt kunne stille riktig diagnose og dermed gi en bedre vurdering av videre oppfølging og behandling, sier helseministeren.