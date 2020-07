Mindre nedgang i bilsalget enn fryktet

Totalt ble det solgt 59.224 nye personbiler i første halvår, skriver Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) i en pressemelding.

Elbiler, hybrider og ladbare hybrider står for 78,3 prosent av nybilsalget. Elbiler alene utgjør nesten halvparten, mens salget av ladbare hybrider har gått opp. Dette skjer til tross for at både produksjon og leveranse av en rekke biler og bilmodeller har blitt stanset eller utsatt.

– Når nybilsalget har gått ned med rundt en firedel i første halvår, sammenlignet med 2019, så er det mye. Særlig når mange kanskje håpet på en vekst. Men fallet kunne blitt enda høyere. Mange har satt nybilkjøpet på vent, sier OFV-direktør Øyvind Solberg Thorsen.

Samtidig vil han ikke spå hvordan salget blir i andre halvår.

– Takten i nybilsalget i 2019 var høyere i første halvår enn i andre. Da var det blant annet en voldsom offensiv fra Tesla. I år er situasjonen en annen. Kanskje kan andre halvdel av 2020 by på store overraskelser, sier Solberg Thorsen.