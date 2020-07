Storbritannia: Ny lov «alvorlig» brudd på Hongkongs selvstyre

UTVIDER ADGANGEN: Boris Johnson gjentar at han vil åpne for at flere millioner hongkongkinesere kan flytte til Storbritannia. Foto: AP

– Loven innebærer et alvorlig brudd på Hongkongs rett til selvstyre og er en direkte trussel mot folkets rettigheter: Derfor må jeg dessverre si at den er et klart og alvorlig brudd på felleserklæringen – traktaten mellom Kina og Storbritannia, sier den britiske utenriksministeren Dominic Raab.

Avtalen garanterte Hongkong delvis selvstyre i 50 år fra overleveringen i 1997. Onsdag ble minst 180 personer pågrepet etter demonstrasjoner i Hongkong på årsdagen for tilbakeføringen til Kina.

Samtidig gjentar Boris Johnson sitt løfte om å gjøre det lettere for folk fra Hongkong å flytte til Storbritannia. Før den nye sikkerhetsloven trådte i kraft, lovet han at dersom kineserne innførte loven, ville Storbritannia åpne for at personer med status som British National (Overseas) kunne flytte til landet.

– Det er nøyaktig det vi vil gjøre nå, sa Johnson i Underhuset onsdag. Britiske myndigheter har lovet å gi denne gruppen mulighet til å bo og jobbe i Storbritannia og etter hvert søke om statsborgerskap.

Dette er personer som bodde i Hongkong før 1997 og fikk britisk nasjonalitet, men ikke statsborgerskap. Rundt 350.000 har i dag slikt pass, mens ytterligere 2,5 millioner kan søke om det.