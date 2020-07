For første gang skal to kvinner ta føringen i EU

Den tyske statsministeren og presidenten i EU-kommisjonen holdt torsdag en felles pressekonferanse der de gjorde et poeng av at det er første gang en kvinnelig duo skal lede unionen.

– Tidligere har to menn alltid klart det. Nå skal to kvinner klare det, og vi er helt overbevist om at vi kan klare det. Ikke sant, Ursula, sa Merkel til sin tidligere kollega. Von der Leyen var Merkels forsvarsminister inntil i fjor høst.

Kvinnene gjør riktignok ikke helt rent bord i toppen. Både EU-president Charles Michel og EU-parlamentets leder David Sassoli er fortsatt menn.

– Vi har kjent hverandre lenge, har dyp tillit til hverandre og kan snakke åpent sammen, sa von der Leyen om sin tidligere sjef.

De er første kvinne i hvert sitt toppverv, men har svært ulik bakgrunn, slik von der Leyen påpekte. Merkel vokste opp i det kommunistiske Øst-Tyskland før Murens og Jernteppets fall, mens von der Leyen er født og oppvokst i Brussel. Til sammen gjenspeiler de mangfoldet i Europa, mener kommisjonspresidenten.

Formelt tok Tyskland over formannskapet onsdag. I det som ligger an til å bli hennes siste internasjonale oppdrag, skal Merkel lose EU fram til en gjenreisingspakke etter koronakrisen, et nytt langtidsbudsjett og sluttføre forhandlingene om det fremtidige forholdet til Storbritannia. Merkel har varslet at hun vil gi seg etter det tyske valget neste år.

