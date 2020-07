Av nåtidens politikere er Merkel Pål Ringholms favoritt

KREATIV PROSESS ØDELAGT: – Jeg hadde hjemmekontor et par måneder, og det bare medførte at jeg jobbet enda mer, sier analysesjef Pål Ringholm i Sparebank1 Markets.

KREATIV PROSESS ØDELAGT: – Jeg hadde hjemmekontor et par måneder, og det bare medførte at jeg jobbet enda mer, sier analysesjef Pål Ringholm i Sparebank1 Markets. Foto: Eivind Yggeseth

Nicolai Tangen er den nye sjefen for Oljefondet. Var ansettelsen riktig, og hvor lenge tror du han blir sittende?

En mann som ønsker seg selv så mye vondt og samtidig er så dyktig vil bli en berikelse for Oljefondet. For sjelden har så mange uten kompetanse i hverken finans eller ledelse uttalt seg så kategorisk om en ansettelse. Det er bare å håpe han blir lenge i posisjonen, om ikke annet på ren trass.



Hvem er din yndlingspolitiker? Hvorfor?

Av nåtidens politikere velger jeg meg Angela Merkel. En klok, stabil og autentisk leder som tar beslutninger basert på en analytisk tilnærming for hva som er best for samfunnet. Tenk om USA hadde hatt en leder som henne!



Blir Solberg-regjeringen gjenvalgt i 2021? Gi en begrunnelse.

Av mange utfordringer Solberg har for å komme dit er samarbeidspartnere som sliter med 3 prosent-grensen, og ikke sperregrensen på 4 prosent. Alt er mulig, men mest trolig heter neste statsminister Støre.



Hvordan har du personlig, ditt selskap eller din arbeidsgiver tapt eller vunnet på coronakrisen?

Vårt meglerhus har hatt betydelig aktivitet ettersom markedene har vært åpne, og vi har hatt gleden av å hente kapital til mange selskaper. Personlig tok jeg ned risikoen i forkant av perioden, så jeg har positiv avkastning for året så langt på egne midler.



Porsche Taycan til rundt en million kroner selger svært godt. Hvilke elbiler har du, og synes du elbilfordelene skal opprettholdes?

Jeg kjører et elektrisk 19-høyttalers stereoanlegg på 1.400 watt, eller en diesel Volvo XC 90 som jeg også er blitt fortalt det kalles. Elbil blir neste bilen, men bare når man får økt rekkevidden. Fremover må bilavgifter på permanent basis reflektere miljøeffekter.



MINI-CV Navn: Pål Ringholm Stilling: Analysesjef kreditt, Sparebank1 Markets Utdanning: Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole

Raymond Johansen og Ap vil stoppe den nye E18 vestover fra Oslo til Asker. Fornuftig eller misforstått miljøgevinst?

Et reaksjonært standpunkt. Ser vi et tiår eller to fram i tid er det elbiler og muligens hydrogenlastebiler som dominerer. I mellomtiden kan ikke alle sykle fra Asker. Vi trenger fortsatt bilen.



Har du hatt hjemmekontor under coronakrisen? Har det vært slitsomt eller en god gevinst? Bør det bli en permanent ordning?

Jeg hadde hjemmekontor et par måneder, og det bare medførte at jeg jobbet enda mer. Det var jo ingenting som hindret meg i å ta en økt til på kontoret. I tillegg hadde jeg webinar der jeg kunne nå ut til alle våre kunder hjemmefra, men den kreative prosessen med kolleger blir ødelagt.



Høyre vil beskatte boliger med en verdi over 15 millioner kroner hardere, for at eierne skal bruke mer penger på investeringer. Er det smart?

Noe mer merkelig enn debatten om den norske formuesskatten skal man lete lenge etter. Regjeringen sier de har kuttet den, men saken er at det man har kuttet i selve satsen på formuesskatten over de siste årene, er kompensert med å øke beskatningen av eiendom. Vi er snart det eneste landet i vår del av verden som beskatter nasjonens eiere av kapital gjennom formuesskatt. All formuesskatt på finansielle investeringer bør kuttes. Kutt deretter rentefradraget i disse lavrente-tider, og gjennomfør så en nasjonal moderat eiendomsskatt. Det ville være smart, det!

Tror du noen slår Donald Trump i høstens presidentvalg i USA – hvordan skal noen i så fall klare å vinne?

Joe Biden kan definitivt slå Trump. Hadde det vært valg i dag hadde han vunnet, ikke minst siden han nå har overtaket i vippestatene. Så ja, det er bare å håpe Biden vinner. Trump er ingen bra mann. At bedriftsskatten kommer til å øke med Biden er en billig pris å betale for å få stabiliteten tilbake.



Hva er din favorittvin som du serverer i sommer? Hva koster den?

Lopez De Heredia Vina Bosconia 2008-årgang. Passer til det meste av kjøtt. Et av de beste kjøpene på polet. Kostet 300 kroner inntil helt nylig, men ser nå til min milde forskrekkelse at den har gått opp til 350 kroner.