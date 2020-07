Gransking påpeker mangler ved Facebooks innsats mot diskriminering

I HARDT VÆR: Facebook, her ved toppsjef Mark Zuckerberg, får kritikk for ikke å ha gjort nok mot diskriminering, hatprat og desinformasjon. Foto: AP

Den 100 sider lange granskingsrapporten viser til både fremgang og tilbakeslag på områder som moderering av inneholder, reklame og skjevheter i Facebooks algoritmer.

Granskerne anbefaler at en «infrastruktur for borgerrettigheter» bygges inn i alle sider av selskapets virksomhet, i tillegg til å gjennomføre konkrete tiltak for å unngå at algoritmene bidrar til skjevheter. Granskerne vil også at virksomheten skal tolke retningslinjene mot valgpåvirkning strengere.

– Mange i borgerrettsbevegelsen har vært fortvilet, frustrert og sinte etter at de i flere år har bedt selskapet styrke likestillingen og arbeidet mot diskriminering, står det i rapporten.

Ett av tilbakeslagene som trekkes fram, er at Facebook bestemte seg for at politikere ikke skal omfattes av faktasjekk, noe som «har gitt dem mulighet til å spre desinformasjon, skadelig retorikk og oppfordringer til vold».

Kritikken tiltok da Facebook unnlot å foreta seg noe mer med innlegg fra president Donald Trump i mai, samtidig som Twitter flagget presidenten og mente han oppfordret til vold.

De siste ukene har flere hundre selskaper boikottet Facebook som reklameplattform under emneknaggen #StopHateForProfit. Målet er å få bukt med hatefulle ytringer på nett.