Esa avslutter sak mot Widerøe

Granskingen av Widerøe har pågått helt siden Esa og Konkurransetilsynet gjennomførte en uanmeldt kontroll hos flyselskapet i juni 2014.

Onsdag kom kunngjøringen om at EØS-tilsynet ESA velger å ikke gå videre med saken.

Bevisene som er innhentet så langt, gir ikke tilstrekkelig grunn til å prioritere ressurser til videre etterforskning, opplyser tilsynet.

-Vi er svært glade for at saken nå avsluttes, sier administrerende direktør Stein Nilsen i Widerøe.

Innflygningssystem

Bakgrunnen for undersøkelsene er at Widerøe i 2012 og 2013 vant to anbudskonkurranser for flyruter til regionale flyplasser langs kysten og i Nord-Norge. Dette er flyruter som staten sponser fordi det ellers ikke ville vært kommersielt grunnlag for drift.

I anbudskonkurransen ble det stilt krav om at flyene måtte bruke et satellittbasert innflygingssystem kalt SCAT-1. Systemet var installert på mange regionale flyplasser i Norge for å sikre trygg innflyging. Men systemet var gått ut av produksjon, og Widerøe ble anklaget for å ha sikret seg alle tilgjengelige SCAT 1-mottakere til sine fly.

Sluttstrek

Esa var bekymret for at Widerøe kunne ha misbrukt sin dominerende stilling i markedet ved å nekte å levere ut en viktig del av systemet til andre selskaper og på den måten hindret andre operatører i å vinne anbud.

-Vi har hele tiden ment at Widerøe har operert i tråd med konkurransereglene og opplever at det er sterk konkurranse om å betjene flyruter med statlig kontrakt. Vi setter nå endelig sluttstrek, og ser fram til å fortsette å betjene rutene våre på en best mulig måte for passasjerene, sier Widerøe-direktøren.

Ikke lenge etter at Esa åpnet formell undersøkelse, godkjente imidlertid norske myndigheter alternative navigasjonssystemer basert på en annen teknologi. Det betyr at systemet SCAT-1 ikke lenger er nødvendig for markedstilgang.