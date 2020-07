Oppsagt varsler tar Fretex-sak til Strasbourg

STRASBOURG NESTE: Per- Yngve Monsen, som for øvrig er broren til villmarksprofilen Lars Monsen, tar nå Fretex-saken til Strasbourg. Foto: NTB Scanpix

Monsen og tre andre ledere i Fretex Øst-Norge varslet i september 2016 om kritikkverdig behandling av en butikkjedesjef i Fretex Norge.

Etter en omorganisering ble Monsens jobb borte, og han ble tilbudt en annen stilling. Monsen mente han ble straffet fordi han varslet mot ledelsen og gikk til søksmål. Dette har ført til tap i både tingretten og lagmannsretten.

Nå vil Monsen prøve saken i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen (EMD) i Strasbourg i Frankrike, skriver Dagen.

– Dette handler om ytringsfrihet. Staten vil at du skal varsle, men dersom du gjør det, blir du så utrolig hardt straffet. Alle skjønner jo at denne dommen vil gjøre at flere vil vegre seg mot å varsle, sier Monsen til avisen.

Det er imidlertid lettere sagt enn gjort å få opp en sak i EMD. Av 104 saker tilknyttet Norge som ble klaget inn i 2019, ble hele 99 avvist, ifølge domstolens nettsider.

Fretex avviser at de har utsatt Monsen for en gjengjeldelse. Kommunikasjonssjef Trine Gjermundbo sier til Dagen at bedriften oppfordrer ansatte til å varsle.

– Samtidig er ikke et varsel det samme som en konklusjon, legger hun til.