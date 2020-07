Verden står for tur: Slik skjer neste trinn i åpningen av grensene

ÅPNER: Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H), næringsminister Iselin Nybø (V), assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad og fagdirektør Frode Forland ved Folkehelseinstituttet holdt fredag pressekonferanse for å fortelle om hvordan det nå åpnes for reiser i EU. Neste trinn blir å åpne for reiser til og fra land utenfor EU.

ÅPNER: Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H), næringsminister Iselin Nybø (V), assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad og fagdirektør Frode Forland ved Folkehelseinstituttet holdt fredag pressekonferanse for å fortelle om hvordan det nå åpnes for reiser i EU. Neste trinn blir å åpne for reiser til og fra land utenfor EU. Foto: NTB Scanpix

– Vi har hele tida sagt at vi må ha en gradvis gjenåpning, og dette er en naturlig del av det, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Hun forklarer at regjeringens plan har vært en gjenåpning av grensene i tre faser. I første runde var det de nordiske nabolandene som ble vurdert. Så ble det gjort en vurdering av hele EØS og Schengen, der det normalt skal være fri bevegelse over grensene.

Så kommer resten av verden i tredje trinn. Og der tas beslutningen om cirka to uker.

Tall fra WHO og ECDC

I vurderingene tar helsemyndighetene utgangspunkt i objektive smittetall. Men det er også rom for skjønnsvurderinger.

En av utfordringene er at det er lettere å få informasjon om situasjonen i andre land gjennom de etablerte samarbeidsmekanismene som fins i Norden og EU.

I neste fase vil Folkehelseinstituttet (FHI) derfor måtte stole på tall som er samlet inn av Verdens helseorganisasjon (WHO) og Det europeiske smittevernbyrået (ECDC), opplyser Frode Forland, fagdirektør ved FHI.

– Vi har ikke begynt å se på dette ennå, men vi registrerer at EU har åpnet for 15 land allerede, sier han.

Anbefaling fra EU-rådet

De 15 tredjelandene som EU-rådet har anbefalt åpning for, er Algerie, Australia, Canada, Georgia, Japan, Kina, Marokko, Montenegro, New Zealand, Rwanda, Serbia, Sør-Korea, Thailand, Tunisia og Uruguay.

For Kina er det lagt inn et forbehold om gjensidighet før åpningen kan tre i kraft.

Men EU-anbefalingen er ikke juridisk bindende, og det har vært opp til hvert enkelt medlemsland å vurdere hvordan den skal følges opp.

For Norges del er en del av utfordringen at EU har operert med andre kriterier for gjenåpning enn FHI. Norge vil gjøre en egen vurdering i tillegg.

Samtidig er tall fra ulike land i verden av ulik kvalitet, påpeker Forland.

– Så jeg tenker at vi må ta en sikkerhetsmargin i vurderingen, sier han.

Tett dialog

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) forteller at hun har tett kontakt med sine europeiske kollegaer om koronatiltakene.

Både i EU og Norden er det blitt holdt digitale ministermøter omtrent annenhver uke.

De stengte grensene har rammet reiselivet knallhardt både i Norge og i andre land, og presset har vært sterkt for å få åpnet opp igjen nå som koronaviruset er mer eller mindre under kontroll.

Men flere land har den siste tida opplevd en oppblussing av smitte, og situasjonen kan endre seg raskt.

Diskusjon med Sverige

Mæland har i tillegg hatt en egen samtale med den svenske innenriksministeren. Han hadde selvfølgelig ønsket seg at Norge åpnet opp for Sverige, men samtalene har ikke vært vanskelige, mener hun.

– Mikael Damberg og jeg går langt tilbake. Han var næringsminister mens jeg var det samme. Jeg opplever at Sverige forstår situasjonen, men de opplever samtidig et stort trykk fra befolkningen, sier Mæland til NTB.

Nybø trekker for sin del fram Tyskland som et viktig marked for norsk reiseliv. Det at det nå er åpnet for reiser til og fra Tyskland, betyr veldig mye, mener hun.

– Tyskland blir nevnt nesten hver gang jeg snakker med noen fra reiselivet, sier Nybø.

(©NTB)