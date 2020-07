Australia åpner for permanent opphold for hongkongkinesere

KAN FLYTTE: Australia åpner for at hongkongkinesere kan få permanent opphold hos dem.

For å få permanent opphold må alle søkere bestå flere tester, og det gjelder også for hongkongkinesere.

– Så det er ikke automatisk. Men det er uansett en lettere vei til permanent opphold, og har man fått det, er det også en vei til statsborgerskap, sier innvandringsminister Alan Tudge.

Tudge sier det ikke er noen garanti for opphold til alle som frykter å returnere til Hongkong. Hvis det er et problem med en persons «karakter», vil de bli sendt tilbake, sier han.

– Det vi sier, er at folk skal få muligheten til å søke om permanent opphold, men jeg mener at hvis det er et alvorlig sikkerhetsproblem knyttet til den person, vil de bli sendt tilbake, sier Tudge.

Statsminister Scott Morrison har tidligere sagt at beboere i Australia fra Hongkong som frykter straffeforfølgelse hjemme, kan bli tilbudt visum og en vei mot permanent opphold.

Morrison sier han frykter at den nye sikkerhetsloven som Kina innførte i Hongkong, betyr at demokratiforkjempere risikerer politisk forfølgelse.

Rundt 10.500 studenter og 1.500 arbeidere fra Hongkong bor i Australia. Morrison kunngjorde i forrige uke at deres visum skal forlenges fra to til fem år.

137 personer har allerede søkt om asyl, ifølge Tudge.

