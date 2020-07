WHO: Ingen normalitet etter pandemien i overskuelig framtid

Det var sjefen for Verdens helseorganisasjon (WHO) selv, Tedros Adhanom Ghebreyesus, som kom med denne beskrivelsen mandag.

– Jeg skal være ærlig og si det som det er: Det blir ingen tilbakevending til den gamle normaliteten i overskuelig framtid.

WHO-sjefen sa at mange land, særlig i Europa og Asia, har fått smitten under kontroll, men at smitteutviklingen i mange andre nasjoner går i feil retning.

Han gikk hardt ut mot politiske ledere som sender uklare og blandede signaler om alvoret i situasjonen, men nevnte ingen ved navn.

Tedros oppfordret alle berørte land om å innføre omfattende tiltak for å begrense det økende antallet smittetilfeller og viste til at halvparten av alle nye tilfeller blir oppdaget på det amerikanske kontinentet.

(©NTB)