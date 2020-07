Bekymret over utenlandske turister

Lødingen har 2.000 innbyggere og tre fastleger. Ordfører Hugo Bongard Jacobsen (Ap) anslår at kommunen har omkring 1.000 feriegjester, skriver VG.

Jacobsen sier til avisa at han aldri har sett maken til fergekøer som i sambandet Lødingen-Bognes denne sommeren og er bekymret over alle de utenlandske turistene.

Flere av dem kommer på stappfulle ferger. Det blir tett i salongene og vanskelig å holde avstand, mener Jacobsen.

Han leder regionrådet i Vesterålen, som har etterlyst grensekontroll. Svenske, tyske og finske turister kommer kjørende på E10 over Bjørnfjell.

Også en rekke andre nordlandskommuner opplever en kraftig økning i turister.

Ordfører Inger Monsen i Rødøy på Helgeland er forberedt på at kommunen nå kan få sitt første smittetilfelle, mens kollega Remi Solberg i Vestvågøy sier det er større sjanse for smitte når det kommer så mange gjester. I Alstahaug håper ordfører Per Talseth at folk etterlever smittevernreglene, men sier at fergesambandene har vært en flaskehals.

