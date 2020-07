Fondsparing øker hos privatpersoner

FOND: Flere og flere sparer penger i fond. Her fra Oslo Børs.

FOND: Flere og flere sparer penger i fond. Her fra Oslo Børs. Foto: Magnus Rørvik Skjølberg

Første halvdel av 2020 endte på et nettosalg av verdipapirfond for totalt 5,4 milliarder kroner, skriver Verdipapirfondenes forening (VVF) i en pressemelding.

– Da koronapandemien slo inn for fullt, var det en del som ble skremt og solgte seg ned, skriver Bernt S. Zakariassen, administrerende direktør i VFF.

Han påpeker at i de siste to månedene har de norske personkundene benyttet anledningen til å kjøpe seg opp igjen, og kjøpt fond for 3 milliarder kroner mer enn det de solgte i første halvår.

Det var proffe kunder, slik som forsikringsselskaper, pensjonskasser og kommuner, som solgte unna mest verdipapirfond, da for netto 18,5 milliarder kroner i første halvår.

Forvaltningskapitalen, altså den samlede verdien av norske verdipapirfond, er nå på 1.309 milliarder kroner – 19 milliarder mindre enn ved starten av 2020.

