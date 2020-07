Flere svensker får dra til Danmark

De tre regionene innfrir nå kriteriene for lav smitterisiko, som i Danmark er at antall covid-19-smittede skal ligge på under 20 tilfeller per 100.000 innbyggere.

Dette er også blant seks kriterier som er satt for innreise til Norge.

Fra før har både Danmark og Norge åpnet grensa for personer fra Skåne, Blekinge, Kronoberg, mens Danmark i tillegg har gitt grønt lys til Västerbotten.

Danmark fraråder fortsatt ikke-nødvendige reiser til de øvrige svenske regionene og har karanteneplikt på 14 dager etter hjemkomst. Transittreiser gjennom Sverige er tillatt, ifølge dansk UD.

Danske myndigheter åpner samtidig for at dansker kan reise til Tunisia, Uruguay og Georgia. Både Uruguay og Georgia har imidlertid innreiserestriksjoner eller karantenekrav for danske reisende.

(©NTB)