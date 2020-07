Opposisjonsleder og journalist pågrepet i Zimbabwe

Rose Hanzi, som er direktør for Zimbabwe Lawyers for Human Rights, bekrefter at journalisten Hopewell Chin'ono og politikeren Jacob Ngarivhume er pågrepet.

– Vi har ennå ingen detaljer om hva de beskyldes for, sier hun og legger til at politiet knuste en dør hos Chin'ono under pågripelsen.

Ngarivhume er leder av det lille opposisjonspartiet Transform Zimbabwe. Han har oppfordret landets innbyggere til å protestere mot statlig korrupsjon og den forverrede økonomiske situasjonen 31. juli

49 år gamle Chin'ono har vunnet en rekke journalistpriser og har tidligere jobbet for flere internasjonale nyhetsorganisasjoner. Han har kritisert landets myndigheter i sosiale medier ved en rekke anledninger.

