Bill Gates avviser konspirasjonsteorier om at han skapte coronaviruset

Gates har brukt 2,3 milliarder kroner på tiltak mot pandemien, og stiftelsen hans har brukt store summer på helsetiltak i utviklingsland de siste 20 årene.

– Det er en dårlig kombinasjon av pandemien og sosiale medier og folk som leter etter en veldig enkel forklaring, sier Gates om konspirasjonsteoriene i et CNN -intervju.

Falske bilder og nyhetsartikler rettet mot multimilliardæren er delt tusenvis av ganger på ulike språk i sosiale medier.

Slår tilbake

En video som anklager Gates for å ville «eliminere 15 prosent av befolkningen» med vaksinering og elektriske mikrobrikker, har fått millioner av seere på YouTube.

– Stiftelsen vår har gitt mer penger for å kjøpe vaksiner for å redde liv enn noen annen gruppe, uttaler 64-åringen om Bill & Melinda Gates Foundation.

– Så du bare snur det. Du sier: OK, vi tjener penger, og vi prøve å drepe mennesker med vaksiner eller ved å finne oppe noe. Og i det minste er det sant: Vi er assosiert med vaksiner, men du har faktisk snudd forbindelsen, fortsatte han.

Frykter vaksinemotstand

Gates la til at han håper at konspirasjonsteoriene ikke skaper vaksinemotstand.

Pandemien er ikke den første sykdomsutbruddet Gates får skylden for. Han var en av flere mektige, vestlige personer som fikk beskyldninger rettet mot seg i forbindelse med zikavirusepidemien som startet i 2015.

Enkelte rykter hevder at FBI pågrep Gates for biologisk terrorisme og at han støtter en vestlig plan om å forgifte afrikanere.

