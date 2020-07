Nordmenn strømmer til Sverige for «harryhandel»

GLAD: Anita Kristoffersen har reist til Charlottenberg shoppingcenter for å handle billig mat, etter at grensen åpnet opp.

GLAD: Anita Kristoffersen har reist til Charlottenberg shoppingcenter for å handle billig mat, etter at grensen åpnet opp. Foto: NTB scanpix

Like før klokken 10, en drøy time etter åpningstid ved Charlottenbergs Shoppingcenter i Värmland, var køen begynt å danne seg ved både Systembolaget og Maxi Mat.

Charlottenberg og Töcksfors i Värmland-regionen er populære grensehandelbyer, og etter at norske myndigheter fredag åpnet grensen til fire svenske regioner var det ventet storinnrykk lørdag.

– God flyt

– Det har vært kø, men det har gått veldig fint. Vi har fått hjelp av vektere og senterets personell for å sørge for at alle kommer trygt inn, sier butikksjef ved Systembolaget i Charlottenberg Angelica Almlöv til NTB.

Hun legger til at de er nøye med å følge helsemyndighetenes regler.

– Jeg tror det kommer til å flyte bra på utover dagen. Vi har fylt på med varer, så det føles godt. Vi er vant til å jobbe og ha mye folk, så vi synes dette er flott.

Spent på kjøttutvalget

En av kundene som trillet en handlevogn ut av Systembolaget kort tid etter grenseåpningen, er Anita Kristoffersen. Hun er meget positiv til at grensene igjen er åpnet.

– Jeg ble veldig glad da nyheten kom. Vi har jo ikke vært her siden januar. Men jeg trodde egentlig pågangen skulle være enda større, sier hun.

Fra Systembolaget går veien videre til matbutikken, og Kristoffersen er spent på utvalget.

– Vi hørte på radioen at de hadde problemer med å fylle opp kjøttdisken, så vi får se. Kanskje det bare blir noen pølser, ler hun.

– Som julaften

Både Charlottenbergs og Töcksfors Shoppingcenter ligger i Värmland og eies av Olav Thon Gruppen.

– Dette er veldig positivt at grensen igjen har åpnet. Når det gjelder begrensning av smittespredning av covid-19 så har vi både i Charlottenberg og Töcksfors forberedt oss godt med ulike tiltak, sier sentersjef Claes Sjöholm ved Charlottenbergs Shoppingcenter til NTB.

Han trekker fram at sentrene blant annet har kalt inn ekstra vektere og parkeringsvakter.

Sentersjef for Töcksfors Shoppingcenter, Madeleine Ward, kan fortelle at hele senteret jublet da nyheten om grenseåpningen kom.

– Det var den beste nyheten vi kunne fått. Det er som julaften, og vi er superglade. Det er virkelig feststemning nå, forteller Ward til NTB.

(©NTB)