Inntektene barbert bort for P4

Ifølge resultatet fra 2019 omsatte radioaktøren for 311 millioner kroner i fjor. Det er 54 millioner mindre enn i 2018 og 107 millioner kroner mindre enn i 2017, skriver Kampanje.

Driftsresultatet stupte fra 77 til 41,6 millioner kroner.

– Vi har i likhet med alle andre tradisjonelle medier stått i et utfordrende annonsemarked de siste årene. Radio er en del av totalmarkedet og unnslipper sånn sett ikke de større trendene, sier P4-sjef Kenneth Andresen til nettavisen.

Han forteller at radioaktøren i motsetning til mange andre medier utelukkende henter inntektene sine i annonsemarkedet, og at de dermed er mer utsatt for svingninger enn hva TV og aviser er. Avviklingen av lokalradiooperasjonen har også gjort at inntektene fra dette markedet har falt bort.

I fjor høst gjennomførte P4-gruppen en nedbemanning i forbindelse med restruktureringen av Nent-gruppen. Men Andresen sier at selskapet nå er godt forberedt på den nye medievirkeligheten, og at nye nedbemanninger ikke er planlagt.

