Nye regler har ført til flere «navere» enn før: – Skandale, mener Lysbakken

Lysbakken kommenterer rapporten «Flere mottar uføretrygd og sosialhjelp etter innstramming i AAP-regelverket» som Nav publiserte forrige måned. Der går det fram at mange flere er overført til uføretrygd og sosialhjelp etter at reglene for AAP-støtte ble endret fra januar 2018.

Etter regelendringen ble det betydelig vanskeligere å motta AAP-stønad utover fire år.

– Jeg mener at innstrammingene i AAP-regelverket har vært en skandale. For en god del mennesker har disse kuttene vært en katastrofe. Det ser ut til at endringene gir akkurat de resultatene som vi og mange andre advarte mot, sier SV-lederen til NRK.

Selv om Nav registrerer at det er flere som er i jobb etter regelendringen, er det ikke slått fast at dette skyldes endringene.

«Det er en økning i andelen som er i jobb etter regelverksendringene, men dette ser ut til å være et resultat av en trend som startet før endringene. Mulige forklaringer på utviklingen kan være nedgang i arbeidsledigheten, eller at innholdet i AAP er blitt mer arbeidsrettet over tid. Vi klarer ikke å påvise at det er regelverksendringene som har medført at flere er i jobb totalt.", skriver Ivar Lima og Eirik Grønlien i Nav om utviklingen.

Saida Begum, statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet sier det ikke nødvendigvis er negativt at flere nå får uføretrygd.

– Før 2018 var det mange som gikk for lenge på AAP uten avklaring. At flere får innvilget uføretrygd raskere fordi AAP-perioden er strammet inn, er ikke nødvendigvis negativt, sier hun til NRK.

(©NTB)