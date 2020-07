150 corona-avvik på sykehjem i april og mai

– Vi kan aldri komme i null, men er fornøyd med opplæring og rutiner rundt pandemien, sier fungerende etatsdirektør Anne Berge Sørli i sykehjemsetaten til NTB.

Etaten har offentliggjort coronarelaterte avvik for april og mai. I april var det meldt inn om 94 koronaavvik, mens det i mai var meldt om 56 avvik.

Tallet på antall institusjoner i kommunen med avvik har falt fra 24 til 16.

Corona-avvik innen HMS og pasienthåndtering

Sørli tror den nedadgående trenden skyldes at sykehjemmene hadde mindre smitte fra april til mai, samt bedring i rutiner og opplæring.

– Avvikene kommer etter uønskede hendelser innen de to kategoriene Helse, miljø og sikkerhet, og Kvalitet i tjenester, sier Sørli.

Førstnevnte er i forbindelse med avvik knyttet til administrative rutiner innen HMS, som kan utsette ansatte for risiko, mens den andre berører pasientene direkte.

– Avvikene er bredt kategorisert, og kan inkludere alt fra dokumentasjon av coronatester til om man henger frakken på riktig måte etter behandling av en pasient, forklarer Sørli.

Utfordrende med opptil 10.000 ansatte

Sørli understreker at med opptil 10.000 ansatte fordelt på 42 offentlige og private institusjoner, er det nesten umulig at det aldri vil bli begått feil ved institusjonene.

– Samtidig har tallet på smittede ved sykehjemmene gått ned i nevnte periode, og jeg er glad for å kunne si at vi per i dag ikke har noen coronasmittede pasienter ved langtidshjemmene og helsehusene i Oslo.

I tillegg var det meldt om henholdsvis 17 og 15 corona-avvik i april og mai på Solvang helsehus, som er satt opp som covid-19 behandlingsenhet for å avlaste for sykehusene i Oslo kommune.

