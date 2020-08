Bård Bjølgerud er tatt av bølgen

HELT GREIT: Bård Bjølgerud, partner i Pangea Property Partners, mener litt pause fra DDE og litt pause for DDE ikke skader noen.

HELT GREIT: Bård Bjølgerud, partner i Pangea Property Partners, mener litt pause fra DDE og litt pause for DDE ikke skader noen. Foto: Håkon Sæbø

De fleste må feriere i Norge i år. Hvor går turen?

Familien er litt her og der i sommer. Litt i Frankrike og litt langs vår nydelige kyst i Norge.

Nicolai Tangen er den nye sjefen for Oljefondet. Var ansettelsen riktig, og hvor lenge tror du han blir sittende?

Tangens meritter og erfaring er imponerende, rett og slett. La oss håpe han får det like godt til i NBIM.

Hvem er din yndlingspolitiker? Hvorfor?

Ingen favorittpolitiker. Ofte viser det seg at politikere blir mye bedre når de gir seg i politikken. Mer balanserte, fornuftige og erfarne – uansett partibakgrunn.

Mini CV Bård Bjølgerud Mini-CV Navn: Bård Bjølgerud Stilling: Adm. direktør og partner i Pangea Property Partners Utdanning: Siviløkonom fra NHH, samt grunnfagsutdanning i psykologi fra UiB og matematikk og statistikk fra UiO Erfaring: Redaksjonssjef i Finansavisen, etterfulgt av lederstillinger innen analyse og eiendom i henholdsvis Alfred Berg og SEB. Han har sittet i Pangea-sjefsstolen siden 2009.

Hvordan har du personlig, ditt selskap eller din arbeidsgiver tapt eller vunnet på coronakrisen?

Usikkerhet og uro er sjelden bra, uansett hva vi driver med. Pangea er i så måte eksponert mot et marked som svinger mye. Etter et strålende første kvartal, ble det bråstopp i inngangen til andre kvartal. I starten av en krise ser alle ut som tapere. Deretter manøvrerer noen bedre enn andre og kan flytte frem posisjoner. Vi får ganske enkelt vente å se hva som skjer til høsten og utover vinteren. Fortsatt er vi i en tidlig fase av covid-effektene.

Porsche Taycan til rundt en million kroner selger svært godt. Hvilke elbiler har du, og synes du elbilfordelene skal opprettholdes?

Skal vi gjennomføre store endringer i samfunnet, så må dette motiveres av incentiver og konkrete fordeler. Elbilfordelene er et godt eksempel, og de fungerer. Jeg er intet unntak og har latt meg rive med til å kjøpe en Taycan, dog brukt, noe jeg slett ikke hadde tatt meg råd til hvis bilen var smekkfull av avgifter.

Raymond Johansen og Ap vil stoppe den nye E18 vestover fra Oslo til Asker. Fornuftig eller misforstått miljøgevinst?

Jeg er fra Asker, og vet hvor mange tusen timer hver bilist de siste 30–40 årene har stått i unødvendige køer på en svært gammel hovedvei, både inn og ut av hovedstaden. Dette er et godt eksempel på totalt misforstått symbolpolitikk. Ny E18 vil være samfunnsøkonomisk fornuftig og gi betydelige miljøgevinster.

Høyre vil beskatte boliger med en verdi over 15 millioner kroner hardere, for at eierne skal bruke mer penger på investeringer. Er det smart?

En slik toppskatt på bolig vil gi et minimalt skatteproveny. Nok et eksempel på symbolpolitikk som treffer ganske dårlig.

DDE-vokalist Bjarne Brøndbo inviterte til DDE-demonstrasjon fordi han ikke fikk spille konsert. Hva synes du om de norske coronatiltakene?

Rairai! Litt pause fra DDE, og litt pause for DDE skader ingen. De norske coronatiltakene har fungert meget bra. All honnør til regjering og faginstansene, og hele befolkningen som lojalt har fulgt råd og krav.

Tror du noen slår Donald Trump i høstens presidentvalg i USA – hvordan skal noen i så fall klare å vinne?

Mye kan skje frem til valget, ikke minst i USA. Trump manøvrerer seg mer og mer ut av banen. Spørsmålet er kanskje mer om Biden greier å manøvrere seg inn på «valg-banen». Jeg er usikker.

Hva er din favorittvin som du serverer i sommer? Hva koster den?

Her nede i Syd-Frankrike er vi veldig glade i det lokale brygget. Det finnes mange herlige, lette og tørre, både hvit eller rosé... og noen røde. Variasjon fryder, men Chateau Barbeiranne er både rimelig og god – og bør drikkes med en gang. Rairai igjen!