Kina strammer inn covid-19-restriksjoner i Xinjiang

Tilreisende fra områder med høy smitterisiko må i to ukers karantene når de kommer til provinshovedstaden Urumqi. Andre reisende må dokumentere at de er ved god helse. De som bor i byen, må «i prinsippet» holdes seg der eller vise at de har god helse dersom de vil reise ut.

Nesten alle deler av Kina regnes nå for å ha lav eller middels smitterisiko. Havnebyen Dalian i nordøst regnes som høyrisikoområde, grunnet et lokalt utbrudd. Fredag ble det registrert 11 nye covid-19-tilfeller i provinsen der Dalian ligger.

Utbruddet i Xinjiang, som er konsentrert rundt Urumqi, har ført til over 600 nye sykdomstilfeller siden midten av juli. Fredag ble det registrert 112 nye tilfeller.

Det er gjennomført over fire millioner tester i Dalian og Urumqi.

Det er ikke meldt om nye dødsfall i forbindelse med de to smitteutbruddene. Så langt er 84.292 personer smittet i Kina og 4.634 er døde.

(©NTB)