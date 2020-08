Helsedirektøren: – Jeg er bekymret

Helsedirektøren viste under en pressekonferanse fredag til at både tallet på smittede øker og at flere må i karantene.

– Jeg er bekymret for det. Vi har ventet at vi kan få utbrudd, men vi samtidig må erkjenne at vi står i et balansepunkt. Den friheten vi har hatt i sommer, er ikke lettkjøpt. Det er ikke slik at vi kan unngå å følge smitterådene, unngå å være hjemme når vi er syke, ikke vaske hendene og ikke holde sosial distanse i tiden fremover, sier han.

(©NTB)