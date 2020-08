Høie: – Du skal ikke skamme deg, du skal teste deg

– Det er et hardt ordskifte. Jeg er redd for at det kan gjøre det vanskeligere å stoppe smitte. Skyld og skam har aldri vært til hjelp i kamp mot smittsomme sydommer, tvert imot, sier Høie på fredagens pressekonferanse om coronaviruset.

Helseministeren sier imidlertid til NTB at han ikke kjenner til konkrete saker om folk som har unnlatt å teste seg på grunn av skam.

Høie ber både folk flest og mediene tenke på hvordan de omtaler brudd på reglene.

– Svenskehandel blir fordømt, de som ikke holder avstand blir omtalt i harde ordelag og de som glemmer seg blir kalt egoister. Synd og skam har aldri vært til hjelp, tvert imot, sier Høie.

Han understreker at hvem som helst kan glemme seg, være uheldige og bli smittet.

– Jeg vil si dette til deg som frykter at du er smittet: Du skal ikke skamme deg, du skal teste deg. Slik tar du ansvar og hindrer smitten i å bre seg.

Åpner ikke hele Sverige ennå

Danmark åpnet torsdag for reiser til og fra alle svenske regioner, men Norge vil foreløpig ikke gjøre det samme.

– Vi er veldig glade for at antallet smittede går nedover hos våre naboer i øst, og det innebærer at vi forhåpentlig kan åpne flere svenske regioner neste uke, sier Høie.

Han sier også at regjeringen ikke vil åpne for regionvise vurderinger av land utenfor Norden med det første. Det skal gjøres grundige vurderinger før land utenfor Europa åpnes, og dette vil gjøres i løpet av august.

– Selv om vi kan reise til ulike land, må ikke dette oppfattes som en oppfordring til å reise utenlands, understreker Høie.

– Jeg er bekymret

Helsedirektør Bjørn Guldvog ser med bekymring på det økende tallet på coronasmittede her i landet. Han mener dette blir krevende i tiden som kommer.

Helsedirektøren viste under en pressekonferanse fredag til at både tallet på smittede øker og at flere må i karantene.

– Jeg er bekymret for det. Vi har ventet at vi kan få utbrudd, men vi samtidig må erkjenne at vi står i et balansepunkt. Den friheten vi har hatt i sommer, er ikke lettkjøpt. Det er ikke slik at vi kan unngå å følge smitterådene, unngå å være hjemme når vi er syke, ikke vaske hendene og ikke holde sosial distanse i tiden fremover, sier han.

FHI: Viktig at munnbind brukes riktig

Det kom også flere spørsmål om bruk av munnbind, etter at stadig flere land krever bruk av munnbind i offentligheten.

Det kan bli aktuelt å anbefale munnbindbruk i Norge ved en eventuell smitteoppblomstring, sier FHI og påpeker at det er viktig at munnbind brukes riktig.

– Dersom munnbind brukes, bør de brukes riktig. Du må blant annet sørge for at munnbindet dekker både munn og nese, sier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet (FHI) på fredagens pressekonferanse om coronasituasjonen.

– Munnbind kan ved en eventuell oppblomstring bli aktuelt å anbefale i Norge, for eksempel i situasjoner der det er vanskelig å holde avstand. I midten av august skal vi sende våre råd til departementet, sier Vold.

(©NTB)