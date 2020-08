Ståle Kyllingstad om høyere boligskatt: – Det må være noe de kom på under et nachspiel

Nicolai Tangen er den nye sjefen for Oljefondet. Var ansettelsen riktig, og hvor lenge tror du han blir sittende?

Ansettelsen er helt klart riktig, og etter hva jeg kan se av CV-en, er han svært kvalifisert. Jeg håper han blir sittende lenge, forhåpentligvis i ti år.

Hvem er din yndlingspolitiker? Hvorfor?

Jeg har ingen, men synes Ketil Solvik-Olsen er flink. Det samme med Erna Solberg og flere i regjeringen.

Blir Solberg-regjeringen gjenvalgt i 2021? Gi en begrunnelse.

Nei, jeg tror ikke det siden regjeringsslitasjen blir for stor. Velgerne har store forventninger til politikerne, og det er ikke lett å innfri – særlig ikke i en mindretallsregjering.

Hvordan har du personlig, ditt selskap eller din arbeidsgiver tapt eller vunnet på coronakrisen?

Vi har tapt, og den største kontrakten som ble kansellert for året, var på 135 millioner kroner.

Porsche Taycan til rundt en million kroner selger svært godt. Hvilke elbiler har du, og synes du elbilfordelene skal opprettholdes?

Jeg har hybrid og ikke elbil. Subsidiene må opphøre, siden hensikten allerede er oppnådd. Nå må de betale sin del av kostnadene for vei og broer.

Mini-CV Navn: Ståle Kyllingstad. Stilling: Konsernsjef og gründer av IKM. Utdanning: Petroleumsingeniør. Erfaring: Startet som oljeservicegründer som 28-åring og er i dag konsernsjef i IKM. Er god for 1,85 milliarder kroner, ifølge Kapital.

Raymond Johansen og Ap vil stoppe den nye E18 vestover fra Oslo til Asker. Fornuftig eller misforstått miljøgevinst?

Det er misforstått miljøpolitikk. Kostnadene for miljøet med lang kø, det vil si økt forbruk og mindre tid med familie, må også hensyntas.

Har du hatt hjemmekontor under coronakrisen? Har det vært slitsomt eller en god gevinst? Bør det bli en permanent ordning?

Ja, jeg har også vært i karantene, og det var overhodet ikke slitsomt. Det fungerte greit, men det er ingen langsiktig løsning, og produktiviteten gikk ned.

Høyre vil beskatte boliger med en verdi over 15 millioner kroner hardere, for at eierne skal bruke mer penger på investeringer. Er det smart?



Nei, det er en tulletanke. Det må være noe de kom på under et nachspiel.

Tror du noen slår Donald Trump i høstens presidentvalg i USA – hvordan skal noen i så fall klare å vinne?



Nei, dessverre. Han har en trofast velgerskare, som ser ut til å tilgi ham for det meste. Men jeg håper jeg tar feil.

Hva er din favorittvin som du serverer i sommer? Hva koster den?

Denne sommeren går det mye i rosévinen Château Font Du Broc 2019.