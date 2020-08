Reiselivet på Svalbard: – Uten nye løsninger går vi en svart høst i møte

– Aktiviteten i juni endte på omtrent ti prosent av normal aktivitet, mens den for juli lå på anslagsvis 35 prosent, forteller daglig leder Ronny Brunvoll i Visit Svalbard til NTB.

Coronapandemien har gått hardt ut over reiselivet på Svalbard og Longyearbyen-samfunnet. Da øygruppa ble stengt for turister i mars, forsvant også avgjørende inntekter, ettersom mars er en av høysesong-månedene.

Selv om det 1. juni ble gjenåpnet for turisme, har den store aktiviteten latt vente på seg. Prognosene for august ser heller ikke lysere ut, ifølge Brunvoll, som estimerer at besøks- og omsetningstall fra juni til august vil ligge på 20 prosent av normalen.

– Vi er veldig glade for de turistene som har kommet i sommer, men det monner lite. Denne krisen er på ingen måte over. Det er nå utfordringene begynner, sier han og legger til at næringen har en stor forventning om at regjeringen ikke trapper ned støtten.

Ønsker bedre tilpasset kompensasjon

– Jeg ser fram til å møte reiselivsnæringen på Svalbard. Gjennom samtaler og diskusjoner med berørte aktører vil jeg få bedre innsikt i den utfordrende situasjonen mange bedrifter nå befinner seg i, sier næringsminister Iselin Nybø (V) til NTB. Hun skal reise på besøk til øygruppa fra 4. til 7. august.

Ifølge Brunvoll er ønskene fra reiselivsbedriftene klare: Blant annet håper de på en forlengelse av den eksisterende kompensasjonsordningen til februar 2021, men også at den blir bedre tilpasset forholdene på Svalbard.

– For eksempel er ikke fraktkostnader en del av beregningsgrunnlaget, men på Svalbard er dette en fryktelig stor andel av alle kostnader for bedrifter, fremholder reiselivssjefen.

I tillegg ønsker Visit Svalbard en forlengelse av permitteringsreglene og sikring av flykapasitet.

Hardere rammet

Den generelle kompensasjonsordningen er foreløpig satt til å vare ut august, og Nybø sier regjeringen følger utviklingen i reiselivsnæringen løpende.

– Vi vil den neste tiden ta stilling til behovet for å forlenge eksisterende tiltak eller eventuelt innføre nye. Dette gjelder også for reiselivet på Svalbard, sier hun.

Næringsministeren erkjenner imidlertid at øygruppa har blitt ekstra hardt rammet av coronakrisen.

– Dette skyldes øygruppas spesielle forvaltningsstatus og situasjon med hensyn til beredskap og miljøhensyn, men også de betydelige sesongsvingningene i besøkstall, sier hun.

– Fastlandsturismen har fått et «fettlag»

Brunvoll forteller videre at reiselivet på fastlandet i større grad har hatt mulighet til å legge på seg et «fettlag» i løpet av sommeren, ettersom mange nordmenn har lagt ferien til hjemlandet.

– Jeg har snakket med aktører i Lofoten som sier de har hatt fem-seks uker i sommer med pågang av høyt betalende nordmenn, sier han.

Reiselivslederen er derfor bekymret for at det skal feste seg et inntrykk av at hele det norske reiselivet går strålende, og at mange har kommet seg helskinnet gjennom coronakrisen.

Han frykter flere av Visit Svalbards 70 medlemsbedrifter kan gå en mørk høst i møte med oppsigelser og konkurser dersom myndighetene ikke legger noen nye tilbud på bordet.

(©NTB)