Sjeføkonom i NHO: – Vi bør beskatte bolig hardere

UHELDIGE OMSTENDIGHETER: – Risikoen for at Oljefondets disposisjoner kan påvirke Tangens formue er dessverre ikke neglisjerbar, sier sjeføkonom i NHO, Øystein Dørum.

UHELDIGE OMSTENDIGHETER: – Risikoen for at Oljefondets disposisjoner kan påvirke Tangens formue er dessverre ikke neglisjerbar, sier sjeføkonom i NHO, Øystein Dørum. Foto: Are Haram

Mini-CV Navn: Øystein Dørum. Stilling: Sjeføkonom i NHO. Utdanning: Mastergrad i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo, samt en mastergrad ved London School of Economics. Erfaring: Sjeføkonom i DNB Markets og rådgiver i Finansdepartementet.

De fleste må feriere i Norge i år. Hvor går turen?

For min del blir det fire uker i Helgeroa, slik det også ville vært uten reiserestriksjoner. Jeg kjenner likevel på at jeg gleder meg til neste gang jeg kan sette meg på et fly til Italia eller London.

Nicolai Tangen er den nye sjefen for Oljefondet. Var ansettelsen riktig, og hvor lenge tror du han blir sittende?

Tangen fremstår som en svært kompetent kandidat til jobben. Men ansettelsesprosessen har ikke vært helt god, og risikoen for at Oljefondets disposisjoner kan påvirke Tangens formue er dessverre ikke neglisjerbar. Under uheldige omstendigheter kan det svekke tilliten til både Oljefondet og sentralbanken.

Blir Solberg-regjeringen gjenvalgt i 2021? Gi en begrunnelse.

Det er altfor lenge til september 2021 til å ha en sterk mening om det. Regjeringen har gjort en god jobb de seneste månedene, og fortjener slik sett et fornyet votum. Men mye av dette avspeiler «medvind» fra et rommelig oljefond. Med utsikter til høy ledighet lenge og strammere statsfinanser, kan oppslutningen svikte neste år.

Hvordan har du personlig, ditt selskap eller din arbeidsgiver tapt eller vunnet på coronakrisen?

For NHO har dette vært kritisk krevende tider, med vedvarende arbeid for å bidra til virkelighetsforståelsen, for slik å bidra til riktige tiltak for å møte krisen. Medlemmene har verdsatt dette, en økende andel synes vi gjør en god jobb. For meg personlig har dette vært spennende tider, en krise ulikt alt annet vi tidligere har opplevd.

Porsche Taycan til en million kroner selger svært godt. Hvilke elbiler har du, og synes du elbilfordelene skal opprettholdes?

Jeg har en dieselbil og en bensinbil, men kjøper elektrisk ved neste bytte. Elbilfordelene bør gradvis trappes ned, men utslipp bør selvfølgelig prises riktig.

Raymond Johansen og Ap vil stoppe den nye E18 vestover fra Oslo til Asker, mens MDG har stengt en av de store bilveiene østover for at folk skal sykle. Fornuftig eller misforstått miljøgevinst?

Vi må få mer av trafikken i byene over på kollektivt, elbasert og med pedalkraft. Jeg gleder meg derfor over hver nye stripe med rød asfalt. Nøkkelen til å komme dit er prising av veibruk og tilstrekkelig kapasitet i kollektivtrafikken.

Har du eller har du hatt hjemmekontor på grunn av coronakrisen? Har det vært slitsomt eller en god gevinst? Bør det bli en permanent ordning?

Jeg jobbet hjemme den første måneden, men mest på kontoret etter det. Det fungerte overraskende bra, men krever både et vedvarende «trykk» og sømløse IT-løsninger for at det skal fungere. Jeg vil – som hovedregel – heller ha mine kolleger fysisk til stede på jobb enn hjemme via skjerm.

Høyre vil beskatte boliger med en verdi over 15 millioner kroner hardere, for at eierne skal bruke mer penger på investeringer. Er det smart av Høyre?

Det er kanskje ikke valgtaktisk smart, men dristig og riktig. Vi bør beskatte boliger hardere, slik at vi kan fjerne formuesskatt på arbeidende kapital.

Tror du noen slår Donald Trump i høstens presidentvalg i USA – i så fall hvordan skal noen klare å vinne?

Det er dypt tragisk at det eneste et land med 328 millioner mennesker har klart å komme opp med som opponent, er en 77-åring som ikke på noe område fremstår som særlig suveren. Jeg tror coronakrisen kommer til å fravriste Trump embedet, men erkjenner at det er like mye et håp som et resultat av noen grundig analyse.

Hva er din favorittvin som du serverer i sommer?

Her går det i alt mulig – barbera, valpolicella, chablis, riesling. Alt jeg tror kan funke til det jeg serverer av mat, men noen større bevissthet ligger ikke bak. Jeg har tross alt ferie.