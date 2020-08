Ansvaret for at trygdeskandalen fikk et så enormt omfang, ligger hos samtlige involverte forvaltningsorganer, ifølge utvalget som har gransket saken.

– Hovedansvaret ligger hos Nav og departementet, sa utvalgsleder Finn Arnesen da han redegjorde for funnene granskerne har gjort.

Han understreket at samtlige involverte forvaltningsorganer har ansvaret og poengterte at «hadde bare ett av dem sett feilen, ville denne saken sett helt annerledes ut».

– Utvalget retter i utredningen kritikk mot samtlige involverte organer. Det er få som har mye å være stolte av, sa Arnesen.

Da feilen ble oppdaget, tok det for lang tid før forvaltningen reagerte.

– I mellomtiden ble feilen gjentatt igjen og igjen, heter det.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen sier unnskyld til de berørte etter at Nav-gjennomgang bekrefter at EØS-retten ble feilpraktisert.

– Jeg vil som statsministeren og forhenværende statsråd også har gjort, gi en uforbeholden unnskyldning til de berørte, sa Isaksen på pressekonferansen.

– Det øverste politiske ansvaret ligger nå hos meg og fortsatt hos regjeringen. Vi, og jeg som ansvarlig statsråd, skal fortsette å rydde opp, fortsatte han.