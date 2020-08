Svensk artist bryter med Huawei

Sangeren kunngjorde dette på svensk TV4, der hun deltok i programmet Nyhetsmorgon og ble møtt med kritikk hun tidligere har fått for samarbeidet, skriver Aftonbladet.

– Det er ikke den smarteste avtalen jeg har gjort. Jeg står for menneskerettigheter. Jeg har avsluttet samarbeidet, sa hun i programmet.

Larsson og Huawei kunngjorde i mars i fjor en samarbeidsavtale knyttet til en ny telefonserie og et konsept kalt «Dare to challenge». I TV4-programmet tirsdag sa Larsson at hun har ønsket å kritisere Kina tidligere, men at Huawei-samarbeidet holdt henne igjen.

– Alle som kjenner meg, vet at jeg står for menneskerettigheter. Jeg vil så gjerne uttale meg om Kina og hva de gjør mot blant annet Hongkong eller de utsatte folkegruppene, sa Larsson.

