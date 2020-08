Var det en tabbe å åpne grensene?

GRENSEKONTROLL: Biler venter i kø for å vise passet på vei tilbake over grensen til Norge fra Sverige i slutten av juli. Foto: NTB Scanpix

Meningsmålingen er utført på vegne av Nordlys , Avisa Nordland, BA, Nidaros og iFinnmark. Et landsomfattende utvalg er stilt følgende spørsmål: «Hva synes du om at norske myndigheter åpnet grensene ut mot Europa 15. juli?".

På dette varer 56,4 prosent at det var en tabbe. Flere kvinner enn menn mener åpningen var et feilgrep.

Bare 26,5 prosent mener det var riktig å åpne grensene, mens 17,1 prosent svarer vet ikke. Aldersgruppen 30–44 år skiller seg ut med 65,5 prosent som mener det var feil å åpne grensene, mens aldersgruppen over 65 år er mest positive til vurderingen som ble gjort.

Norge har fortsatt ikke åpnet grensene for reisende fra alle europeiske land. Listen over hvilke land som er såkalt røde, altså at de gir karanteneplikt ved innreise til Norge, oppdateres jevnlig.