cato schiøtz

De fleste må feriere i Norge i år. Hvor gikk turen?

– Familien har tilhørt Stay Behind-gruppen og har vært vekselsvis i Nordfjord, Valle, Larkollen og på vår gård på Biri.

Nicolai Tangen er den nye sjefen for Oljefondet. Var ansettelsen riktig, og hvor lenge tror du han blir sittende?

– Ansettelsen ser i dag riktig ut. Pressens behandling har vært ubalansert, og i stor grad hatt som klar agenda at Tangen ikke skal ha stillingen. Han blir formodentlig sittende så lenge han leverer.

Hvem er din yndlingspolitiker? Hvorfor?

– Lett spørsmål: Jonas Gahr Støre. Ap er ikke mitt førstevalg, men Støres kombinasjon av kunnskap, prinsipielle holdninger, verdier og stringens er uslåelig i Norge.

Porsche Taycan til rundt en million kroner selger svært godt. Hvilke elbiler har du, og synes du elbilfordelene skal opprettholdes?

– Bilkjøp sorterer under Hjemmefrontens ledelse, rettere sagt min kone – jeg har bare utsettende veto med hensyn til fargevalg. Og da er det blitt Subaru Forester og Nissan Leaf. Og få nå for Guds skyld elbilene ut av kollektivfeltene!

Raymond Johansen og Ap vil stoppe den nye E18 vestover fra Oslo til Asker. Fornuftig eller misforstått miljøgevinst?

– Helt uenig. Har aldri skjønt at å begrense bilbruk ved å maksimere køene er god politikk.

Hvordan har du personlig, ditt selskap eller din arbeidsgiver tapt eller vunnet på coronakrisen?

– Advokatfirmaet Glittertind har med sin sterke entrepriseprofil vært meget robust. Og også en 72-åring har registrert at digitale møter og hjemmekontor har kommet for å bli.

Høyre vil beskatte boliger med en verdi over 15 millioner kroner hardere, for at eierne skal bruke mer penger på investeringer. Er det smart?

– Skatt som er basert på bruttoverdier – og ikke nettoverdier – er problematisk.

DDE-vokalist Bjarne Brøndbo inviterte til DDE-demonstrasjon fordi han ikke fikk spille konsert. Hva synes du om de norske coronatiltakene?

– Stort sett bra. Skal man være etterpåklok, var det antagelig uriktig å stenge barnehager og skoler.

Tror du noen slår Donald Trump i høstens presidentvalg i USA – hvordan skal noen i så fall klare å vinne?

– Trump er løgnaktig, uvitende og narsissistisk. Tanken på et eventuelt gjenvalg gjør meg deprimert og søvnløs. Og en god amerikansk økonomi som er basert på sterk økning i offentlige lån, er ikke bærekraftig. Neste generasjon må dessverre plukke opp regningen for økonomisk ansvarsløshet.

Hva er din favorittvin som du serverer i sommer?

– La meg sitere en politisk ukorrekt venn: «Det spiller ingen rolle så lenge vinen er skikkelig langreist og hardt sprøytet».