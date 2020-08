Airthings-frelst IT-direktør

1 Hvor var du da Erna Solberg stengte ned Norge?

Jeg var på jobb i våre lokaler i Oslo. Jeg var forberedt på at noe ville skje etter nedstengningen av Danmark dagen før. Det ble en lang dag på kontoret for å forberede en lengre tid på hjemmekontor. Neste gang jeg var på kontoret var ikke før 16. juni.

2 Hva er de største utfordringene dere har hatt i IT-avdelingen under coronakrisen?

Det har vært svært få utfordringer og vi har hatt en leveransetakt omtrent som før coronakrisen og uten driftsforstyrrelser. Vi sitter igjen med positive opplevelser etter det vi har vært igjennom.

Espen Kjølberg, IT-direktør i Sparebank 1. Foto: Sparebank 1

Det vi har fokusert ekstra på er god digital samhandling, men også å ta pauser og lunsj sammen med andre. For å balansere den digitale samhandlingen og mer sosiale behov, har flere møttes i parker og ute i naturen for walks and talks med coronavennlig avstand.

3 Har coronakrisen gitt noen positive utslag for IKT-arbeidet i virksomheten?

Fokuset på digital samhandling var stort inn i krisen og har ikke blitt noe mindre. Mange opplever også at man har blitt bedre kjent gjennom mer hyppige statusmøter og innblikk i hverandres hverdag via Teams og Slack.

4 Påvirker coronakrisen IT-budsjettet og påvirker den hvordan pengene skal fordeles fremover?

Coronakrisen forsterker fokuset på gode digitale løsninger og en bærekraftig kostnadsutvikling i tiden fremover.

5 Hvordan håndterer dere kompetanseunderskuddet i IKT-næringen?

Så langt har vi selv og med hjelp av gode partnere funnet gode løsninger. Moderne teknologi og moderne arbeidsprosesser har gjort det attraktivt å jobbe for oss og vi har derfor klart å løse kompetanseunderskuddet på en grei måte.

6 Hvilke apper bruker du mye i sommerferien?

Det blir kartapper både til lands og til vanns, og ulike mediaapper som Storytel.

7 Hvordan stiller du deg til å dele privat informasjon som for eksempel sporing via apper som Smittestopp?

Personvern er viktig, og det er bra at det har vært så mye fokus på det over lengre tid. Det som gjør diskusjonen noe krevende er at mange allerede deler mye informasjon gjennom andre apper. Hver og en bør gjøre sin egen lille risikovurdering.

8 Hvordan holder du deg oppdatert på ny teknologi?

Primært gjennom å lese presse, rapporter og forskning, diskutere med kollegaer og være med på konferanser.

9 Hvilken teknodings er du mest fornøyd med?

Akkurat nå er jeg veldig fornøyd med radonmåleren Airthings Wave og blir aldri lei av ulike Netatmo-komponenter.

10 Hva er Norges mest spennende teknologiselskap?

Fristende å dra frem Airthings igjen, i og med at jeg en bruker av deres løsninger. Mye spennende som skjer innen hardware-nære selskaper.