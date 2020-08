Konsernsjef i Scatec Solar: – Peak demand er nådd

LYS FREMTID: – Markedet for solenergi vokser som bare rakkern, og fremtiden ser lys ut, til tross for den nåværende krisen, sier konsernsjef i Scatec Solar, Raymond Carlsen.

LYS FREMTID: – Markedet for solenergi vokser som bare rakkern, og fremtiden ser lys ut, til tross for den nåværende krisen, sier konsernsjef i Scatec Solar, Raymond Carlsen. Foto: Iván Kverme

De fleste må feriere i Norge i år. Hvor går turen?

Sommeren har vært hektisk, men nå ser jeg frem til å slappe av på hytta i Trysil.

Nicolai Tangen er den nye sjefen for Oljefondet. Var ansettelsen riktig, og hvor lenge tror du han blir sittende?

Det har vært mye kluss i vekslingen, men Tangen er et godt valg. CV-en hans viser at han forstår markedene, noe som alltid er et godt utgangspunkt for å være en god leder i Oljefondet.

Hvem er din yndlingspolitiker? Hvorfor?

Yndlingspolitikeren min er Erik Solheim, selv om jeg ikke stemmer SV. Han har vært en stor hjelp for Scatec Solar, og banet vei for oss da han var miljøvernminister. Erna Solberg er også langt oppe på listen, og har virkelig manifestert sin posisjon som statsleder og politiker de fire–fem seneste månedene.

Blir Solberg-regjeringen gjenvalgt i 2021? Gi en begrunnelse.

Jeg håper det. Inntrykket mitt er at mange politikere kun tenker på å distribuere pengene som har kommet inn. Dagens regjering har vist at den også tenker på inntektssiden, noe som er helt nødvendig for å sikre arbeidsplasser. Når det er sagt, mener jeg at det ikke nytter med superkortsiktige investeringer, slik som regjeringens redningspakke til oljenæringen, og man må heller innføre tiltak som katalyserer bedrifter til å velge miljøvennlig. Ett år ventet er ett år tapt, og det går for tregt. Jeg er overbevist om at vi er forbi «peak demand» (at oljeetterspørselen har nådd sin topp, red. anm.), og da må vi omstille en oljenæring som kommer til å oppleve et enormt marginpress.

Hvordan har du personlig, ditt selskap eller din arbeidsgiver tapt eller vunnet på coronakrisen?

Vi har vært heldige. Våre tjenester anses som essensielle, siden vi må levere strøm. Markedet for solenergi vokser som bare rakkern, og fremtiden ser lys ut, til tross for den nåværende krisen.

Raymond Johansen og Ap vil stoppe den nye E18 vestover fra Oslo til Asker. Fornuftig eller misforstått miljøgevinst?

Dette er en misforstått miljøgevinst. Bensinbilene er ute av veiene om fem–seks år, men elbilene trenger også veier. Jeg mener E18 må bygges ut, vi kan ikke strupe trafikken for å spare miljøet. Vi trenger mer effektive og handledyktige politikere som gjennomfører sine planer.

Har du hatt hjemmekontor under coronakrisen? Har det vært slitsomt eller en god gevinst? Bør det bli en permanent ordning?

Vi startet med hjemmekontor tidlig, og gikk fra rundt 30 til 100 prosent digital kommunikasjon. Det gikk greit, men det burde derimot ikke bli en permanent ordning. Fysiske møter er ekstremt viktige for å bygge broer, og man kan ikke kommunisere harmonisk gjennom en skjerm.

Mini-CV Navn: Raymond Carlsen. Stilling: Konsernsjef i Scatec Solar. Utdanning: M.Sc. i Environmental Engineering Technology ved Florida Institute of Technology.

Høyre vil beskatte boliger med en verdi over 15 millioner kroner hardere, for at eierne skal bruke mer penger på investeringer. Er det smart?

Det er en god idé. Det må investeres mer i arbeidende kapital, og mindre passive boliginvesteringer. Regjeringen burde konsentrere seg om å fjerne formuesskatten – for å stimulere til økte investeringer i nye arbeidsplasser. Heller boligskatt enn formueskatt.

Tror du noen slår Donald Trump i høstens presidentvalg i USA – hvordan skal noen i så fall klare å vinne?

Fire år med Trump har vært en katastrofe, og fire nye år kommer til å bli enda verre for både USA og verden. Biden må sitte stille i båten og ikke gjøre noen feil for at dette skal gå veien.

Hva er din favorittvin som du serverer i sommer? Hva koster den?

Favorittvinen min er Giacomo Anselma Russ, en fortreffelig rødvin fra Piemonte-regionen. Den er ikke billig (269 kroner), men man får ekstremt mye for pengene. Perfekt til lam og lyst kjøtt.