Johansen tar flere grep: Kan bli aktuelt å avlyse fadderuka

Han skal møte rektorene ved hovedstadens høgskoler og universiteter til et møte, opplyste byrådslederen på en pressekonferansen tirsdag.

Johansen viste til at smitten nå øker mest blant unge.

– Vi trenger festvett. Er det 20 eller færre til stede? Kan man holde én meters avstand? Er du frisk? Har du mulighet for å vaske hender? Er du klar for å risikere karantene? Er svaret nei på ett av disse, dropp festen, var hans klare beskjed.

Vakter i parker

Politiet skal slå ned på bruk av alkohol i parkene, slår byrådsleder Raymond Johansen i Oslo fast. Kommunen vil sette inn egne vakter i parkene.

– Vi kan ikke ha russetreffaktige tilstander i Oslo nå. Det vi trenger er festvett, sa Johansen på en pressekonferanse tirsdag, der Oslo kommune la fram en lang rekke tiltak for å bremse den siste tidens oppblomstring av coronasmitte.

Samme dag hadde byrådslederen et møte med politiet.

– Det er ikke lov å drikke alkohol på offentlig sted. Politiet forsikret meg i dag om at de vil slå ned på dette. Den ølen du konsumerer i parken, kan bli svært dyr, advarer Johansen.

Alkoholservering

Johansen sier han forstår at det er et ønske om å bremse alkoholservering. Men han stiller spørsmål ved om dette er riktig vei å gå.

– Jeg ønsker en dialog om begrensninger i skjenketider fungerer etter hensikten, sa Johansen på en pressekonferanse om smittevernsituasjonen i Oslo tirsdag.

Han uttrykte bekymring for at folk flytter seg fra utesteder til parker og privatfester.

Hjemmekontor

Oslo kommune oppfordrer alle arbeidsgivere, både private og offentlige, til å fortsette med hjemmekontor for å redusere coronasmitten.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) la tirsdag dag fram en rekke tiltak for å sikre kontrollen med coronasmitten i hovedstaden.

Oslo kommune vil videreføre hjemmekontor for alle som kan jobbe hjemmefra, opplyste Johansen på en pressekonferanse. Han oppfordret både private og offentlige arbeidsgivere i byen til å gjøre det samme. Han ba også om fleksible arbeidstider og rullering av når folk er på jobb.

Munnbind

Oslo vil ikke innføre råd om bruk av munnbind på kollektivtransport uten at det foreligger en nasjonal anbefaling, men ønsker at en slik anbefaling skal komme.

– Vår holdning er klar. Vi ønsker at det kommer nasjonal anbefaling om bruk av munnbind på kollektivtransporten, sier Johansen.

Han sier videre at det med en slik anbefaling også bør være et system som sikrer at alle får tilgang til gratis munnbind.

