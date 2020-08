President Duterte vil prøve russisk vaksine

STERK I TROEN: Filippinenes president Rodrigo Duterte har stor tiltro til coronavaksinen russiske forskere har utviklet og sier at han selv vil være prøvekanin. Foto: AP

Putin lanserte den nyutviklede vaksinen tirsdag, fortale at den var testet med stort hell, og at en av hans egne døtre alt hadde fått den.

Utenlandske eksperter er skeptiske og viser til at vaksinen, som russere har døpt Sputnik V, ikke har gjennomgått såkalt fase 3-testing, det vil si utprøving på et stort antall mennesker.

Ifølge Nature er den hittil bare testet på 76 personer, der halvparten fikk vaksinen og den andre halvparten ikke fikk den. Fra russisk hold hevdes det at alle som fikk vaksinen, utviklet immunitet.

Filippinenes president Rodrigo Duterte stoler imidlertid fullt og helt på den russiske vaksinen og opplyste at det er inngått en avtale med Russland om testing og produksjon i stor skala.

– Jeg tror denne vaksinen er svært god for menneskeheten. Jeg vil selv være den første de eksperimenterer på, sier han.

En talsmann for Duterte bekrefter at presidenten, som er kjent for sine mange kontroversielle uttalelser, mener alvor.

– Han er gammel, han kan ofre livet for det filippinske folk, sier Harry Roque.

Nærmere 140.000 har fått påvist coronasmitte på Filippinene, der det hittil er registrert drøyt 2.300 dødsfall.

De siste to ukene har myndighetene bedt de 27 millioner innbyggerne i Manila-området om å holde seg hjemme, i et forsøk på å bremse smittespredningen.