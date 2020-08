Solberg avduket elektrisk lastebil

Lastebilen blir den første av totalt 11 i Oslo og har en rekkevidde på 17 mil, skriver Yrkesbil.no.

Satsingen er en del av DB Schenkers Oslo City Hub, som ble åpnet i fjor. Da sa selskapet at det tar sikte på å oppnå null lokale utslipp i bydistribusjon i Norge innen utgangen av 2020.

Da Solberg avduket DB Schenkers nye grønne prosjekt, berømmet hun selskapet og Enova for å ha tatt et nytt skritt inn i det grønne skiftet. Statsministeren minnet om klimamålet om at 50 prosent av lastebilene skal være enten batteri- eller hydrogendrevet innen 2030.